НКПЧ вынесла рекомендацию по делу Хосе Мануэля дель Рио Виргена: она подтвердила его произвольное задержание

Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) вынесла рекомендацию Генеральной прокуратуре штата Веракрус (FGEV) в отношении дела бывшего технического секретаря Сената Республики Хосе Мануэля дель Рио Виргена, когда она документально подтвердила, что были различные нарушения в его деле, такие, как произвольное задержание, неправомерное обвинение в фактах, а также нарушение надлежащей правовой процедуры и должной осмотрительности.

«НКПЧ документально подтвердила, что Дель Рио Вирхен был задержан на территории Веракрус 22 декабря группой из восьми человек, которые направили на автомобиль длинные пистолеты и не уведомили его вовремя о причине его ареста, а также наблюдали за ним из Тустепека, Оахака, куда он отправился на прогулку. со своей семьей», - сказал он. тело во главе с Росарио Пьедрой Ибаррой.

Он подчеркнул, что надзирающий судья Франсиско Рейес Контрерас связал его с судебным процессом по делу об убийстве Рене Товара, кандидата в мэры Касонес-де-Эррера, в день выборов 6 июня 2021 года, но НКПЧ аккредитовала, что местный орган юстиции сообщил, что ордер на арест был запрошен после расследования, проведенные с 19 июня по 9 декабря 2021 года, предоставили «новые доказательства» против него о возможной причастности к убийству.

Национальная комиссия по правам человека (фото: архив)

НКПЧ подчеркнула, что эти «новые доказательства» были лишь продлением показаний свидетелей, которые были сделаны 20 октября 2021 года, но в период между датой этих показаний и запросом ордера на арест Дель Рио Вирхен не был вызван в суд.

Он подчеркнул, что государственные власти не дали объективной оценки предполагаемых доказательств, «никогда не возникает участия Хосе Мануэля дель Рио Виргена в совершении преступления, что приводит к вопиющему искажению фактов».

«Его действия нарушают право на доступ к правосудию в своем режиме правосудия, проводя плохую оценку доказательств, отвергая истинность фактов и стремясь создать параллельный вариант реальности, злоупотребляя своими полномочиями и осуществляя власть», - подчеркнули правозащитный орган humans.

Комиссия также обратила внимание на нарушение прав человека лиц, путешествующих с Дель Рио-Вирхен, включая несовершеннолетнего, которому также требуется возмещение ущерба.

Фото: Facebook/Хосе Мануэль дель Рио

Именно поэтому в своей рекомендации, адресованной прокуратуре Веракруса и ее руководителю Веронике Эрнандес Гиаданс, НКПЧ просит возместить ущерб, причиненный Хосе Мануэлю дель Рио Вирхену и тем, кто был свидетелем и подвергся его произвольному задержанию, с предоставлением справедливой и адекватной компенсации , поэтому они должны быть зарегистрированы в Государственном реестре жертв.

11 марта Рикардо Монреаль, президент Политического координационного совета (Юкопо) Сената и лидер скамьи Морены в верхней палате Рикардо Монреаль, отметил защиту, которую получил его советник Хосе Мануэль дель Рио, поскольку, как он заверил, было «подтверждено», что существует» махинация преступления» со стороны правительства Веракруса, возглавляющего Куитлауака Гарсия, также происходящего из Морены.

«Прискорбно и болезненно, что государственная прокуратура направляет свою энергию и институциональные усилия на махинацию преступлений в сомнительных целях», - заявил Монреаль Авила.

Рикардо Монреаль отметил, что FGE штата Веракрус работает под лозунгом в деле Хосе Мануэля дель Рио Виргена (Фото: Reuters)

Дело потрясло мексиканскую политику с конца декабря, когда прокуратура Веракруса объявила об аресте Хосе Мануэля дель Рио, бывшего заместителя и нынешнего технического секретаря Jucopo, за убийство Ремихио Рене Товара, кандидата в 2021 году на пост мэра муниципалитета Касонес-де-Эррера. партия «Движение Сьюдадано» (MC).

В то время как часть Морены, партия президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, поддержала аргументы Рикардо Монреаля, который стремится баллотироваться на пост президента в 2024 году, другая фракция поддержала Куитлауака Гарсию, включая Клаудию Шейнбаум, главу правительства Мехико, а также члена президента.

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