Чили будет искать чуда против Уругвая в последний день отборочного турнира в Южной Америке: время, телевидение и расстановки

Чилийская сборная проведет матч с ароматом в финале во вторник против Уругвая. La Roja нужно настоящее чудо, чтобы добраться до зоны утешения и получить шанс сыграть за один из последних билетов на чемпионат мира. Однако впереди у них будет уругвайская команда, которая не облегчит им задачу.

Разгром 4:0, который Бразилия дала ему в четверг на стадионе «Маракана», оставил их настроение на земле, но команда Мартина Ласарте теперь цепляется за свою историю, чтобы сохранить надежду играть в Катаре и не смотреть свой второй подряд чемпионат мира по телевидению.

«Эта команда преодолела множество трудностей, и я думаю, что это не станет исключением», - заявил прессе Ронни Фернандес, молодой нападающий Чилийского университета.

Следует помнить, что, помимо результата, который произойдет на стадионе Сан-Карлос-де-Апокиндо, чилийцы должны ожидать, что ни Колумбия, ни Перу, которые также стремятся к утешительному поединку, не выиграют свои дуэли. Перу играет в Лиме против Парагвая, а Колумбия на выезде против Венесуэлы, абсолютного финалиста квалификации.

Тренер Мартин Ласарте обращается к истории команды, чья база игроков, так называемое «Золотое поколение», принесла Чили две самые большие спортивные победы: Кубок Америки 2015 года в Сантьяго и столетний юбилей, год спустя в Соединенных Штатах.

Хорошей новостью для чилийцев является то, что нападающий Бен Бреретон, который не играл с Бразилией из-за травмы, выполнил физическую работу наравне с командой и мог сыграть последний матч на вылет.

Родился в Англии, где он защищает майку «Блэкберн Роверс», он был откровением чилийской команды. Не говоря уже об испанском, любовь к чилийской рубашке и ее выступлению в ключевые моменты сделала ее одним из фаворитов фанатов, которые прозвали его Супер Бен.

Ла Селеста, со своей стороны, пострадала от заметного минимума. Тренер Диего Алонсо проиграл на матч с чилийцами Факундо Пеллистри, молодому 20-летнему нападающему, который был дисквалифицирован из-за накопления желтых карточек.

Уругвай, который уже забрал свой билет в Катар после победы над Перу со счетом 1:0 в прошлый четверг в Монтевидео, будет стремиться завершить ничью новой победой, которая даст безопасность команде, которая смогла восстановиться в последних матчах.

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМАЦИИ

Чили: Брайан Кортес, Энцо Роко, Маурисио Исла, Пауло Диас, Гари Медель, Артуро Видаль, Клаудио Баэза, Габриэль Суасо, Чарльз Арангис - Алексис Санчес и Эдуардо Варгас

Уругвай: Серхио Роше, Рональд Араухо, Диего Годин, Хосе Мария Хименес, Матиас Оливера, Дамиан Суарес, Родриго Бентанкур, Федерико Вальверде, Джорджян де Арраскаета, Луис Суарес и Дарвин Нуньес.





ВРЕМЯ: 23:30 ПО ГРИНВИЧУ (20:30 АРГ-УРУ-ЧИ/ 19:30 ВЕН-ПАР-БОЛ/ 18:30 КОЛ-ПЕР-ЭКЮ-МЕКС)

Телевидение: TYC Спортс 2

РЕФЕРИ: Патрисио Лустау (ARG)

СТАДИОН: Стадион Сан-Карлос-де-Апокиндо

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