Насилие в Кали, Валье-дель-Каука, не показывает признаков уменьшения. За последние несколько часов мужчины на борту двух мотоциклов трижды выстрелили в дверь дома спортивного комментатора Оскара Луиса «Эль Чанго» Карденаса, связанного с радиостанцией RCN и Antena Dos той же компании.

Согласно информации, предоставленной средствами массовой информации, нападавшие подошли к дому Карденаса и открыли огонь по входу дома из травматического оружия. Шум вызвал панику как у жителей дома, так и у соседей, которые опасались худшего перед лицом этого акта насилия.

В связи с немедленной реакцией столичной полиции Сантьяго-де-Кали, а также сотрудников отдела Национальной модели наблюдения за квадрантами на место происшествия прибыли для обсуждения ситуации. На момент написания настоящей записки никаких травм не сообщалось.

Аналогичным образом власти начали собирать ключевые доказательственные материалы для выявления предполагаемых преступников, ворвавшихся в мир Карденаса «Эль Чанго», а также для выяснения причин нападения, которое привело к отказу граждан.

«Эль Чанго» не опубликовала никаких заявлений относительно нападения, однако сотрудники национальной полиции заявили, что они будут сопровождать журналиста и его семью в течение следующих часов.

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