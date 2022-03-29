Международные деятели, такие как Майли Сайрус, Foo Fighters, The Strokes и Doja Cat, смешанные с восходящими артистами и местными деятелями, такими как Дуки, Бабасоникос, Бизаррап и Ники Николь, о долгожданном возвращении Лоллапалузы в Аргентине. Фестиваль собрал 300 000 человек в течение 3 дней на ипподроме Сан-Исидро, за ним следили более 1 миллиона человек в прямом эфире через Flow и оставили незабываемые шоу.
Самым ярким событием открытия стал Сайрус. Бывшая Ханна Монтана посетила Аргентину 11 лет назад в свои подростковые дни, после своего пост-диснеевского восстания в 2014 году и теперь она вернулась в своей лучшей версии: освященной как рок-звезда. Майли носила свой мощный голос и подавляющее присутствие с гитарными треками на своём альбоме Plastic Hearts, кавер на «Heart of Glass» Blondie, цитаты к Пикси и даже искажённые версии песен с её ранних дней вроде «7 Things» и «Fly on The Wall». Кивок зрителям, которые выросли вместе с ней.
Еще один, кто сделал ставку на качающееся сердце публики, был Бизаррап. Самый слушаемый аргентинский продюсер на Spotify закрыл первый день диджейским сетом, в котором смешивалась электроника и хиты его успешных сессий BZRP, таких как Dillom и L-Ghent (которые, кроме того, сами провели выдающиеся шоу фестиваля). Он серьезно удивился, когда пригласил на сцену Гаспара Бенегаса, гитариста группы Индио Солари, The Fundamentalists of Air Conditioning. С приходом индейца Биза взял «Джидзидзи» на ипподром и дал своим поклонникам самое близкое к опыту рикотеро пого.
Во второй день фестиваля он пользовался доверием нью-йоркских икон The Strokes. Как одна из самых влиятельных групп за последние 20 лет, ей нечего доказывать, но она доказала свою связь с аргентинской публикой, исполнив кумбию посреди «Razorblade». Во время своего четвертого визита в Аргентину квинтет сосредоточился на песнях The New Anmoral, их последнего альбома, и позволил себе выйти из либретто с такими песнями, как «You're So Right» и «Electriciscape», которые не звучали вживую в течение многих лет.
Если и было шоу, созвучное текущим чартам, то это было шоу Doja Cat. Справедливая смесь поп-звезды и рэпера, калифорнийская артистка дебютировала в Аргентине на лошади из хитов, с которыми Тик Ток вирализирует, таких как «Женщина», «Улицы» и неизбежный «Say So». С интенсивной хореографией, а также с узкой группой, Doja завершила еще одну дату, отмеченную новым поколением девичьей силы. Часами ранее в тот же день Ники Николь доминировала на сцене с такими хитами, как «Colocao» и «Wapo Traketero», и пригласила Эмилиано Бранччари из No Te Va Gustar выступить вместе, что принесло им номинацию на лучшую рок-песню на Latin Grammys: «Venganza».
Foo Fighters закрыли фестиваль на третий день, как и ожидалось, шоу, полное классики: «Такие времена», «Самозванец», «Учись летать». Но у них было приготовлено больше сюрпризов. Усреднив сет, барабанщик Тейлор Хокинс отправился петь на фронт, певец Дэйв Грол вернулся к палочкам для еды, как в дни своей Nirvana, и группа исполнила песню Queen «Somebody to Love».
Концерт продолжился новыми хитами («Вся моя жизнь», «Беги», «Колеса», «Лучший из тебя»), пока не появился новый поворот, который ожидали только самые внимательные (на барабане была надпись «Foo's Addiction»): сооснователь фестиваля Перри Фаррелл спел песню Jane's Addiction «Быть пойманным на краже». Перекресток истории.
Все шоу фестиваля теперь доступны для просмотра по запросу на Flow.