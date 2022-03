Международные деятели, такие как Майли Сайрус, Foo Fighters, The Strokes и Doja Cat, смешанные с восходящими артистами и местными деятелями, такими как Дуки, Бабасоникос, Бизаррап и Ники Николь, о долгожданном возвращении Лоллапалузы в Аргентине. Фестиваль собрал 300 000 человек в течение 3 дней на ипподроме Сан-Исидро, за ним следили более 1 миллиона человек в прямом эфире через Flow и оставили незабываемые шоу.

Самым ярким событием открытия стал Сайрус. Бывшая Ханна Монтана посетила Аргентину 11 лет назад в свои подростковые дни, после своего пост-диснеевского восстания в 2014 году и теперь она вернулась в своей лучшей версии: освященной как рок-звезда. Майли носила свой мощный голос и подавляющее присутствие с гитарными треками на своём альбоме Plastic Hearts, кавер на «Heart of Glass» Blondie, цитаты к Пикси и даже искажённые версии песен с её ранних дней вроде «7 Things» и «Fly on The Wall». Кивок зрителям, которые выросли вместе с ней.

Майли Сайрус (Кредит: Flow Press)

Еще один, кто сделал ставку на качающееся сердце публики, был Бизаррап. Самый слушаемый аргентинский продюсер на Spotify закрыл первый день диджейским сетом, в котором смешивалась электроника и хиты его успешных сессий BZRP, таких как Dillom и L-Ghent (которые, кроме того, сами провели выдающиеся шоу фестиваля). Он серьезно удивился, когда пригласил на сцену Гаспара Бенегаса, гитариста группы Индио Солари, The Fundamentalists of Air Conditioning. С приходом индейца Биза взял «Джидзидзи» на ипподром и дал своим поклонникам самое близкое к опыту рикотеро пого.

Во второй день фестиваля он пользовался доверием нью-йоркских икон The Strokes. Как одна из самых влиятельных групп за последние 20 лет, ей нечего доказывать, но она доказала свою связь с аргентинской публикой, исполнив кумбию посреди «Razorblade». Во время своего четвертого визита в Аргентину квинтет сосредоточился на песнях The New Anmoral, их последнего альбома, и позволил себе выйти из либретто с такими песнями, как «You're So Right» и «Electriciscape», которые не звучали вживую в течение многих лет.

(Кредит: Пресс потока)

Если и было шоу, созвучное текущим чартам, то это было шоу Doja Cat. Справедливая смесь поп-звезды и рэпера, калифорнийская артистка дебютировала в Аргентине на лошади из хитов, с которыми Тик Ток вирализирует, таких как «Женщина», «Улицы» и неизбежный «Say So». С интенсивной хореографией, а также с узкой группой, Doja завершила еще одну дату, отмеченную новым поколением девичьей силы. Часами ранее в тот же день Ники Николь доминировала на сцене с такими хитами, как «Colocao» и «Wapo Traketero», и пригласила Эмилиано Бранччари из No Te Va Gustar выступить вместе, что принесло им номинацию на лучшую рок-песню на Latin Grammys: «Venganza».

Ники Николь (Кредит: Flow Press)

Foo Fighters закрыли фестиваль на третий день, как и ожидалось, шоу, полное классики: «Такие времена», «Самозванец», «Учись летать». Но у них было приготовлено больше сюрпризов. Усреднив сет, барабанщик Тейлор Хокинс отправился петь на фронт, певец Дэйв Грол вернулся к палочкам для еды, как в дни своей Nirvana, и группа исполнила песню Queen «Somebody to Love».

Бойцы с пищей (Кредит: Пресс потока)

Концерт продолжился новыми хитами («Вся моя жизнь», «Беги», «Колеса», «Лучший из тебя»), пока не появился новый поворот, который ожидали только самые внимательные (на барабане была надпись «Foo's Addiction»): сооснователь фестиваля Перри Фаррелл спел песню Jane's Addiction «Быть пойманным на краже». Перекресток истории.

Все шоу фестиваля теперь доступны для просмотра по запросу на Flow.