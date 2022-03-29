Дело Алехандры Куэвас: прокуратура CDMX отрицает виновных в производстве и будет следить за его соблюдением

После решения Верховного суда нации (SCJN) по делу Сандры Куэвас Генеральная прокуратура Мехико (FGJ) заверила, что проведет «углубленный анализ» действий государственных служащих перед лицом неоправданного тюремного заключения женщины.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, столичная прокуратура также заверила, что «она автономна, не подчиняется личным интересам, не производит виновных или преступлений, а также не заключает соглашения вне закона», - сказал он.
Кроме того, подразделение признало, что его сотрудники критически относятся к своей работе и не потворствуют себе, поэтому «мы выступаем за углубленный анализ и анализ мер, которые требуют этого. После принятия решения мы возьмем на себя юридическую ответственность».
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