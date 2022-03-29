Дело Алехандры Куэвас: прокуратура CDMX отрицает виновных в производстве и будет следить за его соблюдением

CIUDAD DE MÉXICO, 27MARZO2022.- Alejandra Cuevas obtuvo su libertad tras obtener un amparo que la eximió del cargo de homicidio por negligencia en perjuicio de Federico Gertz Manero, hermano del Fiscal Alejandro Gertz Manero, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuevas Morán obtuvo su libertad tras estar presa más de 500 días en el Penal de Santa Martha Acatitla. FOTO: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM

После решения Верховного суда нации (SCJN) по делу Сандры Куэвас Генеральная прокуратура Мехико (FGJ) заверила, что проведет «углубленный анализ» действий государственных служащих перед лицом неоправданного тюремного заключения женщины.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, столичная прокуратура также заверила, что «она автономна, не подчиняется личным интересам, не производит виновных или преступлений, а также не заключает соглашения вне закона», - сказал он.

Кроме того, подразделение признало, что его сотрудники критически относятся к своей работе и не потворствуют себе, поэтому «мы выступаем за углубленный анализ и анализ мер, которые требуют этого. После принятия решения мы возьмем на себя юридическую ответственность».

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