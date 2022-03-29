После отравления на предыдущих встречах с россиянами Украина предупредила своих делегатов: «Не ешьте, не пейте, ничего не трогайте»

Turkish President Tayyip Erdogan addresses Russian and Ukrainian negotiators before their face-to-face talks in Istanbul, Turkey March 29, 2022. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал делегации своей страны, участвующей в переговорах с Россией в Турции, «ничего не есть и не трогать», учитывая подозрения в отравлении, возникшие на предыдущих встречах.

Члены делегации, присутствующие в Стамбуле, «не должны ничего есть, и лучше не касаться какой-либо поверхности», сказал министр, выступая на портале Ukraine24.

Заявление Кулебы следует за симптомами отравления, о которых сообщила The Wall Street Journal и которая проявилась как у двух украинских посланников, так и у российского олигарха Романа Абрамовича, участвовавшего в переговорах.

Согласно этой газете, симптомы проявились в трех случаях: красные глаза, постоянное и раздражающее слезотечение и шелушение на коже рук и лица. Их жизни ничего не угрожает, и все они развивались позитивно.

Российский олигарх Роман Абрамович

Близкие к ним обвинили сомнительное нападение на секторы жесткой линии Кремля, которые якобы пытались саботировать переговоры, направленные на прекращение войны. Другой источник, близкий к бизнесмену, заявил, что неясно, кто стоит за предполагаемым нападением.

Между тем Би-би-си также подтвердила этот факт и привела источники, близкие к Абрамовичу.

На данный момент не удалось определить, были ли какие-либо химические или биологические агенты, вызвавшие нарушения.

Абрамович также участвует в Стамбуле в переговорах между Россией и Украиной, целью которых является достижение прекращения огня, которое, как ожидается, состоится до завтра.

(С информацией из EFE)

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