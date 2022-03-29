«Избиение Герца Манеро»: Раймундо Рива Паласио набросился на прокурора по делу Алехандры Куэвас

Начало недели началось с гладкой и плоской защиты, предоставленной Алехандре Куэвас и Лауре Моран, которым были предъявлены обвинения в предполагаемом преступлении брата прокурора генерала Республики (FGR), поэтому первый этаж тюрьмы включается в тюрьму более 500 дней.

Это вызвало ряд реакций со стороны общественного мнения, от политиков, аналитиков и экспертов до журналистов или гражданского общества, которые набросились на прокурора до тех пор, пока не потребовали его отставки с должности в ФГР.

По словам журналиста Раймундо Ривы Паласио, Герц Манеро настаивал на последней возможности вмешаться в дело до принятия решения, и это заключалось в том, чтобы добиться встречи с президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, чтобы попросить суд о его поддержке и давлении, но его не услышали.

Писатель посчитал в своей последней колонке для Ejecentral, что два прокурора, столичный и федеральный, «выстрелили закону в голову», после того как Верховный суд показал, как «они нарушили Конституцию, манипулировали законом, придумывали обвинения, игнорировали доказательства обвиняемых в умышленное убийство, женоненавистничество и нарушение прав человека».

Фото: EFE/ФРАНСИСКО ГУАСКО/Архив

Рива Паласио отметила, что Андрес Мануэль Лопес Обрадор «очень хорошо прочитал, что происходит» после того, как были обнародованы различные сообщения о злоупотреблениях властью и манипуляциях прокурорами и Высшим судом CDMX.

Хотя Алехандро Герц Манеро был возмущен поворотом дела Алехандры Куэвас, но, как указал писатель, ему пришлось уйти в отставку и перед ним был принят проект резолюции, кульминацией которого стала свобода этих женщин.

«Нарушение законов было огромным, что можно увидеть в некоторых исках, выдвинутых в суде во время его решений», — пишет Раймундо Рива Паласио.

То есть, отметил он, то, что было замечено в Верховном суде, было «избиением Герца Манеро, Годоя и Высшего суда Мехико»; однако он также понял, что для людей, злоупотреблявших своим положением, нет примерного наказания, несмотря на то, что суд уполномочен его назначать.

«Он простил им их эксцессы», заключил журналист в тексте Верховного суда, 11 - Герц Манеро, 0 в Ejecentral.

Фото: EFE/Сашенка Гутьеррес

Алехандра Куэвас и Лаура Моран, которых выделили, преследовали и посадили в тюрьму за предполагаемое убийство брата прокурора Алехандро Герца Манеро, выиграли на пленарном заседании Верховного Суд нации (SCJN), будучи полностью свободным.

После углубленного анализа этих вопросов 14 марта министры согласились с тем, что ордер на арест и формальное постановление о лишении свободы в отношении обеих женщин являются неконституционными.

Кроме того, они добавили из Верховного суда, что до сих пор власти не аккредитовали требования, установленные Конституцией для этой цели. Окончательное голосование по проекту было 11 за, единогласно.

В конкретном случае Лауры дель Моран власти заверили, что «заявительница обращалась, в соответствии со своими возможностями, за вниманием и заботой о своем партнере, поскольку она доверила свое здоровье технически подготовленному персоналу».

ФОТО: ДАНИЭЛЬ АУГУСТО САНЧЕС/CUARTOSCURO.COM

Поэтому не может быть доказано и не было доказано, что преступление было совершено в форме «бездействия», говорится в заявлении, адресованном прессе и общественному мнению, с которым можно ознакомиться публично.

С другой стороны, было определено, что Алехандра Куэвас, которая была заключена в тюрьму более чем на 500 дней, будет немедленно освобождена, поскольку сочли неправильным приписывать ей смерть Федерико Герца Манеро под фигурой «пособник гаранта».

Это связано с тем, что, во-первых, она является несуществующей фигурой перед законом; во-вторых, нет никаких доказательств того, что заявительница согласилась заботиться о пациенте, поэтому она не принимала решений о своем уходе, и, что еще хуже, они даже не жили вместе.

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