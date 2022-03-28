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Почему говорят, что Эмилио «Эль Индио» Фернандес вдохновил статуэтку «Оскар»

Благодаря пребыванию в Голливуде и его дружбе с Долорес дель Рио слухи о его вкладе в качестве модели для получения награды продолжаются десятилетиями.

Newsroom Infobae

28 март 2022

Во время церемонии вручения премии «Оскар» 2022 года все эмоции: радость, злость, грусть, меланхолия и т.д. Также были незабываемые моменты и воспоминания, которые оказались интересными фактами и мифами для некоторых зрителей.

Один из них упомянул колумбийский актер Джон Легизамо, одолживший голос персонажу Бруно в фильме Энканто, вспомнил историю, рассказывающую о том, как Эмилио был Эль Индио Фернандес, великий мексиканский актер и режиссер, вдохновил на создание статуэтки, которая вручается победителям.

Перед тем, как представить акт песни «No talk about Bruno», он сказал, что «У победителей дома будет 15 сантиметров Мексики», как отсылка к этому мифу, который десятилетиями хранился в устах гильдии и зрителей.

«El Indio» Фернандес получил международное признание за свою работу, поэтому он провел период в Голливуде, с 1920 года, в течение нескольких лет, чтобы получить этот опыт и оставить свой след на одной из самых важных сцен мирового кино.

Фернандес, Индио
Долорес дель Рио предложила бы модель «Индио» Фернандеса (Фото: Twitter @CinetecaMexico)

Благодаря этому пребыванию и ее дружбе с Долорес дель Рио начались слухи о вдохновении для создания золотой статуэтки, когда актриса вышла замуж за Седрика Гиббонса, одного из основателей Академии кинематографических искусств и наук, отвечавшего за оформление премии в 1928 году.

Когда она это делала, говорят, что когда пришло время, потребовалась модель, поэтому мексиканец представил Фернандеса, который якобы принял, разделся и был ключевым элементом в формировании этого признания.

Несмотря на то, что мексиканские и латиноамериканские зрители были очень горды тем, что один из самых известных актеров внес такой большой вклад в США и мир кино, Academia опровергла эту версию.

«Стилизованная фигура рыцаря с мечом крестоносца, стоящего на кинокатушке с пятью радиоприемниками, представляющими пять оригинальных филиалов Академии (актеры, режиссеры, продюсеры, техники и писатели). В процессе проектирования ни одна модель не использовалась», - разместили на официальном сайте.

Конечно, сердца многих были разбиты при чтении этого описания, но история навсегда останется в записях церемоний после 27 марта этого года, а также в воспоминаниях людей, которые всегда будут поддерживать версию о том, что «Эль Индио» Фернандес был истинной моделью статуэтки.

Infobae
Эудженио Дербез получил награду за лучший фильм за роль в фильме «CODA» (Фото: Reuters/Mike Blake)

Мексиканцем, который также выделился на этой 94-й премии «Оскар», был E ugenio Derbez, который получил награду за лучший фильм за участие в фильме CODA. Из социальных сетей он взял хлопки и признание зрителей, поэтому решил отпраздновать это на расстоянии с мексиканцами.

В своих социальных сетях он выпустил захватывающее сообщение в середине празднования своего триумфа на церемонии вручения премии Оскар 2022 года. Заметно довольный победой, он загрузил в социальные сети видео момента, когда Леди Гага и Лиза Минелли представили категорию лучшего фильма, которые после вскрытия конверта показали, что это не что иное, как фильм CODA, в котором он участвовал.

«Да здравствует Мексика!!! , сегодня вечером победителем стала инклюзия. Да здравствует искусство кино. CODA показала, что всегда можно творить историю, даже без громких имен или бюджета, но вкладывая в нее все свое сердце», - были слова, которые он написал в следующей публикации.

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