Почему Депортиво Кали подал в суд на Ривер Плейт против ФИФА

Soccer Football - Primera Division - River Plate v Boca Juniors - Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, Buenos Aires, Argentina - March 20, 2022 River Plate's Agustin Palavecino looks dejected after the match REUTERS/Agustin Marcarian

После ряда плохих результатов Депортиво Кали одержал еще одну победу над Кортулуа на 13-й день BetPlay League. Команда «Вердибланко» победила со счетом 2:1 на стадионе Пальмасека благодаря результатам Кевина Веласко (9 ′) и Йони Гонсалеса (53 минуты); во время визита Луис Карлос Руис (86 ′), один из бомбардиров чемпионата с семью голами, со скидкой на посещение.

С этим результатом те, кто во главе с тренером Рафаэлем Дудамелем, смогли выйти из последней позиции, теперь заняв 18 место в чемпионате. Несмотря на то, что квалификация в группу восьми выглядит сложной, Кали по-прежнему надеется переломить историю, одержав серию из нескольких побед подряд.

Однако отсутствие результатов пакета «Сахар» должно усугубляться другой проблемой, но на судебном уровне. Марко Кайседо, президент учреждения, подтвердил в этот понедельник в интервью газете Olé, что он подал иск против River Plate за несоблюдение аргентинского флаера Агустина Палавесино, который подписал с картиной «Миллионер» в феврале 2021.

На фото: Марко Кайседо, президент Депортиво Кали. (Копренса - Диего Пинеда)

Следующий бардак. По данным Оле, River приобрела Палавечино в прошлом году в обмен на 1,8 миллиона долларов, что соответствует 35 процентам его прохода. Однако в ходе переговоров было зафиксировано обязательство покупки еще для 30% игрока, если он сыграл в половине матчей аргентинской команды. Это условие было выполнено 7 ноября прошлого года в победе над Патронтато со счетом 5:0 на 20-й день Аргентинской профессиональной лиги 2021 года.

Поэтому Ривер была обязана выплатить Кали дополнительно 1,7 миллиона долларов за этот оставшийся процент. Однако Кайседо заявил, что этот платеж еще не был произведен, учитывая, что крайний срок был до декабря.

«Мы старались всеми дружескими средствами, так как между клубами сложились хорошие отношения, пока они не ответили снова, и нам пришлось прибегнуть к подаче иска в ФИФА. У нас было терпение, пока они не перестали отвечать нам, и у нас больше не было ресурсов», — заявил лидер Кали.

«Мы знаем на 100%, что у нас есть юридический пол со всей правдой, пропитанием и подтверждающей документацией», - добавил президент группы «Azucarero», который закрылся, сказав, что он должен пойти в руководящий орган футбола в крайнем случае.

Согласно информации, опубликованной в Оле, Ривер еще не знает об этом судебном процессе, и они утверждают, что задержки платежей были вызваны блокадами в Аргентине из-за оттока больших сумм долларов.

Суммируя два согласованных платежа, Ривер Плейт заплатит Кали 3,5 миллиона долларов за пропуск Агустина Палавечино. Фото: REUTERS/Алехандро Паньи

Палавечино оставил Депортиво Кали своим самым ценным игроком, поскольку в то время он стоил около 1,8 миллиона евро, согласно специализированному порталу Transfermarkt. А с тех пор, как он прибыл на Ривер Плейт, его рыночная стоимость продолжала стремительно расти, так как на том же веб-сайте в настоящее время она оценивается в шесть миллионов.

Под руководством тренера Марсело Гальярдо аргентинский руль был главным героем большинства матчей. Только в 2021 году Палавечино сыграл 45 матчей между лигой, кубком и международными турнирами и, кроме того, забил пять голов.

Ранее в этом сезоне 25-летний полузащитник получил травму левого колена, что вынудило его пропустить первые матчи. Из семи дат, сыгранных Ривером в Кубке Лиги, этот был доступен в четырех, и только один был стартовым.

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