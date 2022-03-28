Два замученных тела были брошены с сообщением о наркотиках в Селайе: «Держите его в чистоте»

CELAYA, GUANAJUATO, 28DICIEMBRE2021.- Hallaron varias bolsas de plástico con restos humanos, se habla de que podrían ser entre 3 y 5 cuerpos, sobre un camino de terracería en la colonia Gobernadores. Los autores de estos homicidios no dejaron mensaje como en otros hallazgos. FOTO: DIEGO COSTA/CUARTOSCURO.COM

Трупы двух мужчин были обнаружены сегодня утром в понедельник, 28 марта, в общине Ла-Крус в Селайе, Гуанахуато; оба имели явные признаки насилия и сопровождались сообщением, предположительно написанным членами организованной преступности.

«Это случилось со мной, когда я играл, когда я смотрел, как продавая белое и обнимая пу**деры худенькой собаки** убивает невинных, следующих за чистым пу**. Атт: М.В. C.S.R.L. (sic)», было зачитано в послании, написанном на картоне и оставленном рядом с телами.

Предполагается, что сообщение было написано членами картеля Санта-Роса-де-Лима из-за аббревиатуры C.S.R.L., содержащейся в сообщении; и, согласно неофициальной информации, казненными будут члены картеля нового поколения Халиско (CJNG), присутствовавшие на похоронах в Лос-Лос Чупарресиос провел выходные в общине Хуан Мартин, Гуанахуато.

(Фото: твиттер @InfoRoja_Mx)

Около 8 часов утра анонимный звонок в экстренную систему 911 предупредил о наличии двух тел вблизи автомойки в общине Ла-Крус, Селайя, после чего сотрудники муниципальной безопасности переехали на место, чтобы проверить место, позже подтвердив обнаружение обоих тел.

Поместив оба тела между сорняками, присутствующими между помещениями учреждения, и металлической сеткой, разграничивающей землю, мужчины в форме уведомили персонал генерального прокурора штата Гуанахуато (FGE), подразделения, которое мобилизовало следственный персонал и экспертов в место для проведения первого разбирательства по делу.

На обоих телах были большие пятна крови на одежде, а головы были покрыты липкой лентой, а также были нанесены удары по всему телу и огнестрельные ранения, которые, как предполагается, закончили их жизнь.

Около 11 часов вечера 22 марта к югу от Селайи был найден фургон с семью обгоревшими телами, жертв которых позже опознали как участников музыкальной группы Los Chuparrecio, родом из города Хуан Мартин, недалеко от столицы Гуанахуато.

Семь музыкантов, включая несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, посетили спектакль в городе Ранчо Секо, после которого их родственники не могли снова общаться ни с одним из участников группы, поэтому они подали жалобу в прокуратуру штата.

Позже власти Гуанахуато подтвердили, что семь тел принадлежали исчезнувшим музыкантам, поэтому они были переданы их семьям и завуалированы в прошлую субботу, 26 марта, в Сан-Мартине, месте их происхождения.

Архивная фотография членов Национальной гвардии, охраняющих район, где было совершено нападение на девять человек в муниципалитете Селайя, штат Гуанахуато (Мексика). ЕФЕ/ул

1 марта CJNG опубликовала в социальных сетях видео, в котором они угрожали прокурорам Гуанахуато, обвиняя их в нападениях и совершении преступлений против гражданских лиц, поскольку они утверждали, что картель является «официальным предприятием» и не занимается вымогательством или похищением людей.

Власти штата установили, что CJNG, вероятно, несет ответственность за похищение группы шахтеров, лишенных свободы в феврале, которые позже были освобождены сотрудниками прокуратуры.

«И вы знаете, что весь штат Гуанахуато владеет и принадлежит мистеру Менчо. Пусть вам будет ясно, что мы не похищали шахтеров, pu games; это было не так, как вы говорите. Вы не спасли их, они сами прибыли в свои дома, и у них никогда не требовали денег и не похищали», - говорится в видео.

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