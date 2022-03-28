Они захватили предполагаемого лидера клана Персидского залива «Эль Вьехо»

Имея пятнадцатилетний судимость, псевдоним «Эль Вьехо» — «Фелипе» или «Себастьян», как он также был известен, — у него был синий циркуляр Интерпола, когда он был захвачен властями в ходе операции, развернутой в районе Мурри в Фронтино, Западная Антьокия.

По словам командира пехотного батальона #32 четвертой бригады полковника Джонни Бустоса Риверы, он утверждал, что под псевдонимом «Эль Вьехо» был свой центр незаконных операций в Антиокии, Сукре, Боливаре и Магдалене. Во время захвата у него изъяли 4 единицы оружия и боеприпасов.

Кроме того, он стал бы вторым руководителем структуры Эрлина Пино Дуарте в департаментах Сукре, Боливар и Магдалена.

Именно в предыдущие дни был экстрадирован Карлос Антонио Морено Туберкия по прозвищу «Николас», который был вторым командованием преступной структуры, называемой Клан Персидского залива.

Преступник стал преемником Дайро Антонио Усуги по прозвищу «Отониель», который был захвачен в 2021 году государственными силами страны. В соответствии с этим утром в эту пятницу, 25 марта, на авиабазе Catam началась передача Николаса по просьбе судов Нью-Йорка и Майами в США.

Наряду с «Эль Вьехо» были захвачены псевдоним «Чилапо», он же «Араб» и прозвище «Торето», которые были названы принадлежащими к клану Персидского залива, в частности, членами структуры Эдвина Романа Веласкеса Валле.

Во время захвата у задержанных были изъяты пистолет-пулемет, три пистолета, более 150 патронов, 9 поставщиков, 9 мобильных телефонов, 4 радиоприемники связи и наличные деньги.

Захваченные и изъятые материалы были оставлены в распоряжении компетентных органов для судебного преследования.

Об этом сообщил генерал Эдуардо Энрике Сапатейро, командующий колумбийской армией.





Остаток 36 сжигаемых автобусов в Ярумале (Антьокия)

Сообщается, что в Ярумале остаточный 36-й человек был ответственен за поджог автомобиля общественного пользования

В событиях, произошедших утром в воскресенье, 27 марта, вооруженные люди, назвавшиеся диссидентами FARC, остановили общественный автобус на шоссе Ангостура-Ярумал, заставили пассажиров покинуть автомобиль, а затем подожгли его на дороге.

Хотя сообщений о жертвах не поступало, власти сообщили о вмешательстве в район Остаточного 36, который, как они утверждали, несет ответственность за нападение.

По мнению министра безопасности человека Антиокии Луиса Фернандо Суареса, вооруженная группа установила взрывчатку на дороге для нападения на государственные силы:

«Между Ярумалем и Ангостурой был сожжен автобус и, по-видимому, были установлены взрывные устройства в качестве приманки, чтобы по прибытии государственных сил было совершено нападение. Они на местах проверяют ситуацию, и мы следим за новостями», - сообщил чиновник.

Взрывчатка была взорвана контролируемым образом властями; общественный автобус следовал по маршруту Ярумаль-Ангостура. После событий, о которых сообщалось, были проведены операции по поиску виновных в этом факте.

Согласно официальным сообщениям, операции проводятся полицейским командованием Антиокии и четвертой бригадой армии. Точно так же они не исключают версию о том, что атака была направлена на транспортную компанию, чтобы вымогать у нее деньги за прибыль, которую они сообщают в этом районе.

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