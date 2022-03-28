Великобритания предупредила, что группа Вагнера отправит наемников на восток Украины

Британская военная разведка сообщила в понедельник, что российская частная военная компания, группа Вагнера, была развернута на востоке Украины.

«Ожидается, что более 1000 наемников, включая высших руководителей организации, будут развернуты для участия в боевых операциях», — заявили в британском министерстве обороны.

В докладе говорится, что персонал Вагнера был приоритетным для конфликта в Украине, а не для операций в Африке и Сирии. Это было вызвано большими потерями и вторжением, которое замедлилось ожесточенным сопротивлением со стороны Украины и серьезными логистическими проблемами.

В последние годы частные военные компании, такие как Группа Вагнера, стали жизненно важным инструментом, с помощью которого Россия расширяет свои влияние в мире, защищая свои интересы. В настоящее время российские наемники присутствуют как минимум в 30 странах на четырех континентах, что свидетельствует о расширении этого явления, имевшего место в конфликте на Украине в 2014 году ее первом судебном разбирательстве.

Хотя наемнические компании технически незаконны по российской Конституции, дело в том, что они стали ключевым компонентом стратегии «гибридной войны» Москвы и предлагают главе российского государства Владимиру Путину средство, с помощью которого «осуществлять свою политическую и прогрессирующую российскую интересы национальной безопасности во всем мире», — говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Наемники группы Вагнера в районе Старобешево в украинском Донецке

В целом, по мнению авторов «Московских войн наемников», эти охранные фирмы принадлежат близким к Кремлю олигархам, таким как Пригожин, который очень близок к Путину и на которого распространяются санкции со стороны США.

Одна из ее основных задач — укрепление внешней политики России и расширение ее влияния во всем мире, поскольку благодаря наемникам Москва способна поддерживать определенные страны или партнеров.

С военной точки зрения, учитывая возможности этих наемников (обычно бывших сотрудников сил безопасности), союзники могут быть усилены, в то время как военное присутствие устанавливается в условиях, где его не было, и даже нарушает баланс сил в некоторых конфликтах «при сохранении степень правдоподобного отрицания со стороны Кремля», — подчеркивают авторы.

Кроме того, наемники являются более расходными материалами, и их использование менее рискованно, чем развертывание российских солдат, особенно если они погибнут в бою или во время тренировочных миссий. По данным CSIS, сотрудники охранных компаний также стали источником сбора разведывательной информации, а также для осуществления тайных действий и тайных действий.

Подрядчики, занимающиеся вопросами безопасности, проходят подготовку перед отправкой за границу, в некоторых случаях даже на военных базах и при вероятной поддержке армии и разведывательных служб. Группа Вагнера обучает своих людей в двух лагерях рядом с базой разведывательных служб (ГРУ) в Молкино, Краснодарский край.

(С информацией от Reuters и Europa Press)

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