Собака, самый старый компаньон людей

Postdoctoral researcher Laura V. Cuaya talks to her dog Kun-kun, an 8-year-old Border Collie, at the Ethology Department of the Eotvos Lorand University in Budapest, Hungary, January 5, 2022. Picture taken January 5, 2022. REUTERS/Bernadett Szabo

Существует много дискуссий о том, обладает ли собака интеллектом или нет, думает она или нет, есть ли у нее рассуждения или просто инстинкт. Но ясно только то, что собака - это, пожалуй, единственный вид, который сопровождал нас, так тесно связанных и широко распространенных, в скитаниях нашего человеческого вида, столь разрушительных и таких особенных путешествиях.

У поэта, лорда Байрона, была ньюфаундлендская собака по имени «Ботсвайн», для которой он написал самую красивую эпитафию, которую собака когда-либо заслуживала от человека, он сказал: «Здесь лежат останки существа, обладавшего красотой без тщеславия, силой без дерзости, мужеством без свирепости и всеми достоинствами человека без пороков».

Если бы кто-то объяснил поэту, что, пока он делал свое последнее подношение «Ботсвайну», на самом деле поведение самого верного существа, которого он знал, было всего лишь человеческим «загрязнением» , анекдотическим антропоморфизмом, увиденным человеком и созданным его воображением, он был бы очень расстроен отказом, необоснованным и грубым, не признавать собачьих проявлений счастья, благодарности или неудовольствия, столь похожих на наши.

Согласно исследованию, у них богатая внутренняя жизнь, они грустят и имеют обычаи, надежды, страхи и фантазии (Фото Карлоса Альвареса/Getty Images)

В начале 1990-х годов этолог Элизабет Маршалл Томас представила работу, основанную на двенадцати годах исследований и 200 000 часов наблюдения за жизнью, о чем думали и чувствовали одиннадцать собак ее семьи.

Благодаря исследованиям было установлено, что собаки - это нечто большее, чем животные, которые лают, бегают, нюхают и мочатся, при этом они не являются замаскированными людьми. Согласно исследованию, у них богатая внутренняя жизнь, они опечалены, расчетливы и имеют сложные потребности, обычаи, надежды, страхи и фантазии.

Это означает, что у них есть чувствительность и чувства, более глубокие, чем у многих людей, которые так самовольно смеются над ними.

Именно великий Чарльз Дарвин, ученый и натуралист, первым обратился к эмоциям животных, поскольку считал их очень важными для определения эволюции человека . В 1859 году в своей работе «О происхождении видов» он сказал, что трудно сомневаться в том, что мужская любовь не стала инстинктивной у собак.

У собак развились нравственные качества, такие как привязанность, преданность и даже определенный тип интеллекта после тысячелетий жизни с людьми (AFP STORY BY Pierre-Henry DESHAYES)

Некоторые моральные и интеллектуальные качества развились у животных во власти совместной жизни с человеком. Моральные качества, такие как привязанность, преданность и даже определенный тип интеллекта, должны были развиться в течение тысячелетий жизни с людьми.

Теперь известно, что собака появилась на Земле около 35 000 лет назад, больше дней, дней меньше. Хотя некоторые утверждают, что на многие десятки тысяч лет больше.

Собака, потомок волка, с которой у него были довольно сложные отношения, была спутницей неандертальца и в итоге стала самым верным спутником предположительно лучшего одаренного человека Кроманьона.

В частности, группа исследователей из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во главе с профессором Робертом Уэйном сравнила митохондриальную ДНК 162 волков из 77 различных семейств собак, разбросанных по всей планете, а также 140 домашних собак 27 различных пород. Их последовательности ДНК не сильно различаются.

Нам кажется, что они улыбаются из-за перевода, который наш мозг пытается очеловечить его черты (GETTY)

Когда Рене Декарт, философ семнадцатого века, считавший, что считается сутью человеческого существования, а собака - вариантом машины, лишенной разума, Франсуа Вольтер, писатель и философ, пришел на встречу, чтобы подтвердить, что собаки не только испытывают эмоции, но и что они « ошеломляюще следуйте за человеком в смысле дружбы».

В качестве размышления уместно привести фразу неописуемого доктора и теолога девятнадцатого века доктора Альберта Швейцера: «Я не знаю, способны ли животные рассуждать, я просто знаю, что они способны страдать, и поэтому я считаю их своими сосед».

Лучший друг человека сопровождает его в его приключении на Земле на протяжении тысячелетий. Ранее говорили о сосуществовании между ними примерно 10 000-15 000 лет, но более поздние теории подтверждают гораздо более старые отношения, возникшие в среднем палеолите, по крайней мере, около 35 000 лет назад.

Одомашнивание собаки возникло в период среднего палеолита, по крайней мере 30 000 лет назад (EFE/EPA/PAULO CUNHA)

Некоторые отмечают, что, скорее всего, самые младшие щенки подошли к подросткам племени, и таким образом возникла дружба, которая продолжается и сегодня.

По мере того, как они развивались на нашей стороне, они привыкли к нам и нашим распорядкам, и даже данные показывают, «что собаки развили мышцу, чтобы поднять внутреннюю часть бровей после одомашнения» и, таким образом, они могут нас больше жалеть.

Точно так же нам кажется, что они улыбаются из-за своего рода перевода, который наш мозг пытается «очеловечить» черты своего питомца. Тем не менее, очевидно, что зрительный контакт очень важен. Несмотря на то, что они были с ними так долго, о них еще многое предстоит узнать.

*Профессор доктор Хуан Энрике Ромеро @drromerook — ветеринарный врач. Специалист по университетскому образованию. Степень магистра психоиммунонейроэндокринологии. Бывший директор Школьной больницы для мелких животных (UNLPAM). Профессор университета в нескольких аргентинских университетах. Международный лектор.

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