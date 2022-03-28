Себастьян Лисарзабуру ссылается на вечеринку с Андреа Сан-Мартин, где она в конечном итоге делает шаг Анитты: «Это было наше маленькое веселье с тех пор, как мы были родителями»

В эти выходные Себастьян Лисарзабуру и Андреа Сан-Мартин сделали новость после того, как их поймали на встрече, на которой модель не просто пить спиртное из живота своего партнера, но он также пытался сделать шаг Анитты. Хотя это правда, многие отмечали, что весело проводят время всего несколько родителей, другие спрашивали, где были малыши в то время. Вот почему модель, не колеблясь, прокомментировала свою «маленькую большую игру».

В обширном послании бывший реалити-мальчик пояснил, что после нескольких дней, когда он изо всех сил пытается продвинуться вперед, он заслужил вместе с Андреа Сан-Мартин выйти на улицу и расслабиться.

«Все вы, кто следит за мной, прекрасно знают, как каждый день я получаю «М» в чамбе, в спортзале, дома, помогая другим зарабатывать деньги, обучать себя, мотивировать нас, обучать дисциплине, обучать их организованности и настойчивости. И они знают все, чего я добился в штате за прошедшую неделю, и поэтому я отпраздновал то, как мне пришлось это сделать», — начал Лизарзабуру.

К этой публикации он приложил фотографию, на которой его видят в бассейне рядом с матерью дочери. «И фотография буквально посвящена нашей первой прогулке и «маленькой большой вечеринке», которую мы вполне заслуженно устроили с тех пор, как были родителями», - сказал молодой человек.

Себастьян Лисарзабуру рассказывает подробности своего ухода с Андреа Сан-Мартин. (Фото: инстаграм)

ОНИ НЕ ПРЕНЕБРЕГЛИ СВОИМИ ДОЧЕРЬМИ

Лизарзабуру также пояснил, что они никогда не пренебрегали маленькими девочками Андреа, так как эта прогулка планировалась на долгое время.

«На самом деле мы запланировали этот день на несколько месяцев вперед, потому что в группе были другие родители. Поэтому мы усердно поговорили, мы сделали все, что нужно было сделать дома, мы скоординировали и отрегулировали абсолютно все, чтобы дети были под чьей-то опекой, чтобы в доме было чисто, чтобы чамба была аккуратной и контролируемой, чтобы «что делать» было сделано... и тогда мы начинаем хорошо, что не всегда может быть сделано по очевидным причинам... но они были настолько заслуженны, что мы получили его лучше и тяжелее, чем «Берег Акапулько», - указал он смеющимся смайликом.

«Это один из немногих моментов, когда вы можете побыть в одиночестве без детей, очевидно, постоянно контролируя по телефону или видеозвонку, но с душевным спокойствием, что они также были в мини-отпуске. Ему нравилось так, как и было задумано. Отмечались дни рождения, отмечались достижения в чамбе, был проведен первый выход на дискотеку, так как мы родители (вместе), отмечалось закрытие конца летнего сезона, отмечалось, что мы были в хорошей группе людей. И я даже включаю себя поговоркой: «Раз в пятьсот... это не больно», - заключил он.

АНДРЕА САН-МАРТИН ПОПЫТАЛАСЬ СДЕЛАТЬ ШАГ К АНИТТЕ

Андреа Сан-Мартин отпраздновала встречу своего первого отца с Себастьяном Лисарзабуру, когда, посреди слишком большого количества напитков, попыталась совершить переход к Анитте. Чего она не заметила, так это того, что молодая женщина носила платье с вырезом от сердечного приступа, а те, кто несколько раз оставлял ее грудь обнаженной, как видно из видео, которым поделился Instarandula.

Мы также видим, как бывшая модель пьет ликер из живота Себастьяна Лизарзабуру.

«Нескромно, как ей приходит в голову быть такой одетой, хаха, с тем маленьким шагом Анниты, теперь бабушка и все пятно выходит наружу. Боже мой, Сан-Мартин пошел на вечеринку с Себастьяном Лисарзабуру», - со смехом говорит журналист Самуэль Суарес, владелец платформы, распространяющей видео.