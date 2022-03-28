Рикардо Мендоса вновь разжигает критику своего незначительного издевательства после того, как идентифицировал себя с Крисом Роком: «Будьте осторожны, чтобы обвинение начало расследование в отношении вас»

После того, как Крис Рок получил жесткую пощечину от Уилла Смита за издевательство над алопецией Джады Пинкетт на церемонии вручения «Оскара» 2022 года, ведущий Hablando Huevadas Рикардо Мендоса без колебаний использовал свой аккаунт в Instagram, чтобы указать, что он чувствует себя отождествленным с комиком. Эта реакция вскоре вызвала критику со стороны пользователей социальных сетей, которые спросили его, куда пошли его извинения за издевательство над несовершеннолетней, подвергшейся сексуальному насилию в автобусе.

Как вы помните, несколько месяцев назад актер подвергся резкой критике за издевательство над сексуальным насилием, которому подверглась несовершеннолетний, поэтому обвинение решило начать расследование по факту нарушения прав детей и подростков.

И хотя он вышел извиниться перед своей напарницей Норкой Гаспар, Рикардо Мендоса вновь появился, издеваясь над последствиями своей плохой шутки.

«Крис Рок, потому что я знаю, через что ты проходишь. Будьте осторожны, чтобы обвинение начало расследование для вас... и вы очистили», - написал Рикардо, навешивая ярлык Криса Рока.

Он также сослался на шутку, которая в итоге разозлила Уилла Смита напрямую. «Для меня шутка Криса Рока о жене Уилла Смита была мягкой, но это все равно темный юмор», - написал он.

Следует помнить, что Крис Рок получил пощечину от Уилла Смита за то, что он издевался над облысением своей жены, которая страдает алопецией. Хотя актриса открыто говорила о зле жалобы, для нее это довольно чувствительная тема.

Рикардо Мендоза чувствует себя идентифицированным с Крисом Роком. (Фото: инстаграм)

Рикардо Мендоза чувствует себя идентифицированным с Крисом Роком. (Фото: инстаграм)

Эти посты вскоре вызвали ажиотаж в социальных сетях, потому что, хотя это было написано в их рассказах, многие делали скриншоты и позаботились о том, чтобы поделиться ими, напомнив ему о насмешках, которые он сделал в программе YouTube о несовершеннолетней, подвергшейся сексуальному насилию.

КРИТИКА РИКАРДО МЕНДОСЫ ВНОВЬ РАЗЖИГАЕТСЯ

«Помните, когда Рикардо Мендоса вышел извиниться якобы в беде? Вот Господь, спустя несколько недель, ничему не научившись». , один пользователь написал о комментариях комика в своем Instagram-аккаунте.

«Вспоминая немного плохую шутку Рикардо Мендосы о том, что девушка подвергается преследованиям в автобусе. Для всего, что есть ограничения, что бы вы сделали, если бы кто-то шутил над вами каждые 1 минуту и пошел на издевательства и унижения?» , сказал другой последователь.

Рикардо Мендоза (тот, кто издевался над несовершеннолетним, которого домогались в автобусе): «Для меня шутка о жене Уилла Смита была мягкой, это мрачный юмор». Кто-нибудь действительно думал, что этот идиот изменится или чему-то научится? Глупость никто не отнимает...» , сообщил другой пользователь.

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