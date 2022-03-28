Собака-спасатель Налах погибла; это были ее героические вмешательства в землетрясение 2017 года

«Она была исключительной спутницей жизни, благородной, преданной, ласковой, умной. Будучи рабочей собакой, она обладала необыкновенной способностью находить и отмечать жертв, она была K9 родилась и предана своей работе. Он ушел 24 марта 2022 года», - написала его владелица, Джанетт, в социальных сетях.

Налах родилась 17 мая 2011 года, но была сразу усыновлена семьей. Она не входила в состав Секретариата ВМС (Семар), как ее товарищи собаки-спасатели. KA-9 был талисманом Джанетт Фикачи.

Конечно, не все могут быть частью различных бедствий, потому что в случае с Налой, например, она начала обучение с 8 месяцев в качестве поисковой собаки для спасательной и неотложной медицинской эскадрильи (ERUM) Министерства гражданской безопасности (SSC). Его подготовка продолжалась около двух лет.

За свою карьеру он обнаружил в общей сложности 17 человек, в том числе 12 из тех, кто был обнаружен в различных оползнях, вызванных землетрясением 19 сентября 2017 года в Мехико.

Его основная работа выполнялась на текстильной фабрике Чимальпопока и Симона Боливара, Колония Обрера. Они прибыли первыми, и их первым спасли три женщины, с которыми они вступили в словесный контакт.

Выйдя на пенсию, ее владелец сделал ее доступной для эмоционального спасения в приютах в Мехико, но она имеет к своей чести большой список спасений, которые включают взрыв в здании Pemex, среди прочих.

Налах был частью различных дани собачьим парам и волонтерам, которые участвовали в спасательных работах от землетрясения 7 и 19 сентября. ФОТО: МАРИО ХАССО/CUARTOSCURO.COM

Через его социальные сети версия его последнего спасения в качестве члена героического корпуса собак, участвовавших в землетрясении 2017 года в Мехико, наряду с другими, такими как знаменитые Фрида, Зло и Эко, была распространена через его социальные сети.

Это вмешательство было проведено во время краха Prol. Petén и Eje 7, где они столкнулись с пожаром, который чрезмерно затруднил спасательные маневры, даже вызвав отравление у собаки, поэтому пришлось эвакуироваться.

«Налах опьянела, я хотел вытащить ее, а она не хотела, она вытащила меня и попыталась спуститься в район, где я нашел след, я отпустил ее, там она инсценировала и повредила лапу», - написали они в Facebook, где разместили каждый шаг ее героической жизни.

В этом месте спасатели искали семью, которая, как они подозревали, была поблизости. Услышав это, пара Налаха показала, что это безопасное место, поэтому начать с тропы, которую обнюхивала собака, было хорошей идеей, и действительно, они нашли их там.

Погибла собака-спасатель Налах, которая спасла 17 человек на протяжении всей своей карьеры (Фото: Facebook/ @K9Nalah)

На Налах присутствовало мобильное подразделение факультета ветеринарной медицины и зоотехники Национального автономного университета Мексики, и как только она добралась до железа, она рухнула на глазах у всех. Несмотря на то, что ветеринары считали, что это закончится, они отлично справились со своей задачей.

«Я думал, что потеряю своего напарника, я редко чувствовал этот страх и это отчаяние, они сказали мне позволить им помочь ей и они вывели меня из подразделения, я не мог быть более благодарен им за то внимание, которое они ей оказали в тот день», - опубликовали они.

Через социальные сети организации, учреждения и пользователи рассылали сообщения поддержки своему менеджеру, после того как о ее смерти было объявлено почти 11 лет.

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