Рейнальдо Руэда похвалил Пекермана

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Venezuela v Bolivia - Estadio Agustin Tovar, Barinas, Venezuela - January 28, 2022 Venezuela coach Jose Pekerman. Picture taken January 28, 2022 REUTERS/Manaure Quintero

Во вторник национальная сборная Колумбии сыграет свою жизнь против Венесуэлы в Пуэрто-Ордасе, где на скамейке запасных будет старый знакомый; Хосе Нестор Пекерман, который возглавлял команду по кофе на двух чемпионатах мира (Бразилия 2014 и Россия 2018) и который теперь будет судьей «Триколора», который ищу место в утешительном поединке Катара 2022 года.

Следует напомнить, что вместе с Хосе Нестором Пекерманом сборная Колумбии продемонстрировала свои лучшие результаты на чемпионате мира, дойдя до четвертьфинала в Бразилии 2014 года, когда он упал местным жителям 2-1 и где Джеймс Родригес тронул славу, выиграв «Золотую бутсу» после того, как закончил бомбардиром в этот конкурс.

Розарино всегда восхищался нашей страной, поскольку у него есть колумбийская дочь, которая родилась, когда Пекерман защищал цвета Индепендьенте Медельин в семидесятые годы. И, несмотря на то, что аргентинец находится на переднем крае, он испытывает особую любовь к Колумбии.

Он провел три матча у руля «Винотинто» с результатом двух поражений, которые он потерпел от Уругвая и Аргентины, в то время как его дебют состоялся с разгромом Боливии 4-1 в домашнем состоянии. Их лидеры набирают восемь голов против и пять в пользу.

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Во время последней пресс-конференции профессор Рейнальдо не стал экономить на признании работы бывшего техника «Альбичелесте» перед матчем против сборной Венесуэлы на стадионе CTE Cachamay.

Единственный вариант, который сборная Колумбии может пройти в Катар 2022 года, - это пройти утешительный путь, и этого недостаточно, чтобы победить Венесуэлу, которую она не обыгрывала в качестве гостя в квалификации с 15 декабря 1996 года, когда она выиграла 2-0 в Сан-Кристобале с голами Хорхе Бермудеса и Ивана Рене Валенсиано.

Если они наберут три очка на венесуэльской земле, команде Рейнальдо Руэды придется ожидать, что Перу упадет в Лиме до Парагвая, что даст им билет на утешительный матч против Объединенных Арабских Эмиратов или Австралии соответственно.

Ничья еще больше осложнит ситуацию в Колумбии, потому что в дополнение к неблагоприятному результату, который должны иметь ученики Рикардо Гареки, ему придется заглянуть в Сантьяго-де-Чили, где австралийцы сталкиваются с «Чарруасом».

В то время как статистика вот-вот будет нарушена, правда в том, что времена, когда Хосе Нестор Пекерман столкнулся с Колумбией, он никогда не проигрывал. Напомним, что бывший тренер Толуки успешно прошел через сборную Аргентины до 20 лет.

Это будет четвертый раз, когда Руэда и Пекерман встретятся друг с другом в квалификационном раунде, где гаучо должен победить с двумя победами и одним поражением.

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