Война Путина — модель для Си на Тайване: управляющий фондом ESG

(Блумберг) — Для Сони Коваль, которая руководит одним из старейших социально ответственных инвестиционных фондов, российское вторжение в Украину и последовавшее за этим международное осуждение посредством санкций могут стать общей репетицией для Китая.

Китайское правительство рассматривает капитализм как «остановку отдыха на пути к социализму» и все больше сдерживает его некогда «неограниченный капитализм», говорится о второй по величине экономике в мире.

«Нас беспокоит то, что в будущем риски еще больше возрастут», — сказал Ковал, президент Zevin Asset Management в Бостоне. «Правительство Китая не в долгу перед кем-либо, кроме себя».

44-летняя инвестор заявила, что обеспокоена тем, что неспровоцированное нападение Владимира Путина на Украину может заставить председателя Си Цзиньпина задуматься о том, что делать с Тайванем, который Китай считает частью своей территории. И если вы решите действовать, риск для финансовых рынков намного превышает риск войны в Украине, потому что глобальные инвестиции в Китай затмевают инвестиции России.

Китай составляет около 30% ориентиров развивающихся рынков, в то время как Россия до вторжения в Украину составляла менее 5%. Согласно данным, собранным Bloomberg, фонды, изучающие экологические, социальные и корпоративные факторы управления, выделили китайским активам не менее 290 миллиардов долларов США, что примерно в 15 раз превышает сумму, которую они имели в российских активах до войны.

По словам Коваля, Zevin, которая управляла 720 миллионами долларов в конце февраля, не решила, продавать ли свои доли в двух китайских компаниях, принадлежащих фирме. Он не хотел идентифицировать компании.

Коваль, бабушка и дедушка которого были беженцами из Украины, когда она была частью Советского Союза, заявила, что устойчивым инвесторам не следует инвестировать в Россию. Его вторжение в Грузию в 2008 году и аннексия Крыма шесть лет спустя стали очевидными предупреждающими признаками того, что инвесторы должны были избегать страны, считает он.

Что касается Китая, ставки гораздо важнее, потому что страна является фундаментальной частью глобальных цепочек поставок, поскольку они производят все, от смартфонов до экскаваторов. По словам Коваля, инвесторам будет «почти невозможно» избавиться от своей подверженности цепочкам поставок.

«Мы должны выяснить, как использовать скальпель в Китае», — сказал Коваль. «И непредсказуемость действий правительства может быть направлена на разные сектора. Как инвестор без присутствия на местах, как мы узнаем, какой будет следующая цель?»

Коваль начал свою карьеру в области инвестиций в устойчивое развитие около 15 лет назад и присоединился к Zevin в 2009 году. Фирма была основана в конце 1990-х годов Робертом Зевином, пионером социально ответственных инвестиций, который покинул фирму четыре года назад.

Крупнейшая стратегия Зевина, Глобальная оценка, потеряла 8,6% чистой стоимости за первые два месяца этого года. В прошлом году он достиг 15% прибыли и 17,7% прибыли в годовом исчислении за последние три года. Это более или менее соответствует бенчмарку, сочетанию индекса MSCI ACWI и промежуточного правительственного/кредитного индекса Bloomberg США.

По словам Коваля, сильный интерес к устойчивому инвестированию уменьшится, когда инвесторы поймут, что многие фонды, превосходящие свои полномочия ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), мало влияют на реальный мир. Инвесторы и религиозные фонды, скорее всего, первыми переведут свои деньги из фондов с маркировкой ESG в социально ответственные фонды, которые лучше соответствуют их миссиям и ценностям, сказал он.

«Все пытаются убедить своих клиентов в том, что они оказывают влияние, но на самом деле мы не видим особых поведенческих результатов, несмотря на денежную волну», — говорит Коваль. «Ударная стирка — большая проблема».

Оригинальное примечание:

Ветеран ESG видит войну Путина в качестве шаблона для Си, чтобы захватить Тайвань

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