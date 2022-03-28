Полицейские и подозреваемые huachicoleros столкнулись с выстрелами в Идальго

Полиция из Сан-Агустин Тлаксиака, Идальго и подозреваемый Уачиколерос вступили в столкновение с огнестрельным оружием в общине Эль-Уисаче утром в понедельник, 28 марта, когда военнослужащие проводили патрулирование вокруг города.

Утверждается, что полицейские подверглись нападению со стороны группы из примерно 10 человек после захвата белого фургона Chevrolet Express, который, как сообщалось, был угнан и предположительно брошен на месте.

Заметив нападение подозреваемого Уачиколероса, который носил длинное и короткое оружие, а также тактическое снаряжение, мужчины в форме так же отреагировали на агрессоров, которые скрылись на борту транспортных средств. Власти на всех трех уровнях правительства провели операцию по обеспечению безопасности, чтобы попытаться найти виновных в нападении.

Предполагаемый уачиколерос, как утверждается, напал на мужчин в форме, пытаясь выгнать их, когда они направлялись на обыск частного дома, где были незаконно изъяты углеводороды.

Идальго — это штат, в котором наблюдается самая высокая активность уачиколео (Фото: Cuartoscuro)

В общине Куаутепек, примерно в шести километрах от места столкновения, власти обеспечили тайный захват хижины, расположенной в сельской местности города.

Обыск имущества был проведен по распоряжению судьи, поскольку сотрудники следственной полиции представили доказательства присутствия в этом месте деятельности huachicoleo. Власти засекли 2100 литров углеводородов в доме и шланги, которые были подключены к трубопроводам Petroleos Mexicanos (Pemex), для предполагаемой добычи углеводородов.

Сотрудники генерального прокурора штата Идальго (FGE), министерской полиции, эксперты и военнослужащие мексиканской армии приняли участие в операции, в результате которой было изъято 28 бочек по 200 литров каждый, а также 500 метров шлангов, соединяющих здание с трубопроводы углеводородов

Как застрахованные товары, так и углеводороды были переданы в прокуратуру местной прокуратуры как часть доказательств для следственной досье, ранее открытой по этому делу. Сообщалось, что никто не был арестован за эти события.

На борьбу с уачиколом уходит более 136 миллиардов песо (Фото: PMT)

23 марта генерал Луис Крессенсио Сандовал, глава Министерства национальной обороны (Седена), сообщил, что Идальго является штатом, в котором наблюдается наибольшее количество хищений топлива, деятельность, известная как уачикол.

Согласно информации, представленной должностным лицом, в феврале было произведено девять арестов за преступления, связанные с использованием уачиколя, в дополнение к страхованию 974 331 литра углеводородов и 177 тайных выстрелов, что позволило обеспечить безопасность трех объектов и 23 транспортных средств.

Генерал Крессенсио Сандовал подчеркнул, что в настоящее время 3,80 сотрудников Седены на постоянной основе занимаются борьбой с уачиколом, а также обеспечивают безопасность девяти трубопроводов Petroleos Mexicanos.

Со своей стороны, президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что благодаря действиям против Уачикола было сэкономлено около 136 миллиардов песо, что является большей цифрой для фонда помощи пожилым людям.

«Отказавшись от уачикола, мы сэкономили 136 000 миллионов песо, сколько это стоит? Это больше, чем мы назначаем пенсии для пожилых людей за год, и, кстати, мы взяли на себя обязательство увеличить их», - сказал президент.

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