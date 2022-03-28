Племянница Педро Кастильо получила заказы на обслуживание на 18 000 S/18 000 в MTC

Фани Якели Облитас Паредес, политическая племянница президента Педро Кастильо, собиралась воспользоваться двумя контрактами с Министерством транспорта и Коммуникаций в том же месяце, количество которых составило 18 тысяч солнц.

Облитас Паредес, племянница Лилии Паредес, является бухгалтером, и ее заказы на обслуживание были выиграны 4 февраля этого года (за 6000 подошв), и 24 числа того же месяца (на 12 000 подошв).

Программа «Панорама» отправилась в дом племянницы президента в Чоррильос, которая сначала отрицала, что получала заказы на обслуживание. Однако перед лицом доказательств он признал это, но сказал, что это совпадение, несмотря на то, что первый приказ был утвержден только через день после того, как было объявлено способным предлагать услуги государству.

БЛИЗОСТЬ К ПЕД

Племянница президента, со стороны жены, также присутствовала на присяге главы государства и, согласно «Панораме», была бы частью людей, которые организовали день рождения племянницы президента.

Кроме того, в период с августа по октябрь 2021 года он зарегистрировал 12 посещений Дворца правительства.

Он также записывает встречу с бывшим советником министерского офиса MTC 24 сентября 2021 года. Фани Облитас сказала, что это произошло потому, что она подала заявку на должность в Provías в качестве «бухгалтерского аналитика III» и хотела знать, какова процедура. «Я сделал это в личном ключе», - сказал он.

ПЕРВЫЙ ЗАКАЗ УСЛУГИ

Первое распоряжение датировано 4 февраля 2022 года для предоставления Службе по подготовке предварительных оценок и условных расчетов платежей, произведенных теми, кто администрируется в ОУР. Сумма составляла 6 тысяч подошв в месяц. Лишь однажды она выполнила процедуру, чтобы стать поставщиком для государства.

«Панорама» указала, что сумму собрала Фани Облитас, которая заявила, что часть ее работы заключается в обновлении данных.

«Существует очевидное этическое нарушение, потому что существует вопиющий конфликт интересов между человеком, который близок к президенту, потому что она племянница первой леди и заключает контракты с государством таким явно нерегулярным образом», - сказал Эдуардо Эррера, исполнительный директор Тайного анти-права Совет по борьбе с коррупцией

ВТОРОЙ ЗАКАЗ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Второй заказ на обслуживание был датирован 24 февраля 2022 года для компании Sutran, которая принадлежит MTC. Служба была «специализированным управлением в управлении информацией для подуправления контролем и управлением транспортными средствами.

Сумма, которую он собирался собрать, составляла 12 тысяч подошв за три месяца. Однако Фани Облитас заверил, что отказался от приказа после того, как утверждения были заслушаны в ЦМК.

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