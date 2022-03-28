Pedro Castillo blamed Russia's invasion of Ukraine for the economic crisis in Peru

Президент Педро Кастильо воспользовался своим правом на защиту в ходе обсуждения ходатайства о вакансии в отношении главы государства на основаниях, предусмотренных в пункте 2 статьи 113 Конституции.

«Наша экономика уже имела высокую инфляцию из-за кризиса, вызванного пандемией. Мы получили Перу в трауре по многочисленным потерям, с разрушенной экономикой, с ценами, которые становятся недоступными, если они так сильно вырастут. К этому, к сожалению, добавился конфликт между Россией и Украиной, который привел нас к этой реальности, к военной экономике; это то, с чем мы должны столкнуться вместе», - сказал он.

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