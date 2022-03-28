Педро Кастильо и 10 его фраз в Конгрессе: «Как будто Паула фолит, а Елена наказана»

Президент Перу Педро Кастильо представил сегодня во второй половине дня свою защиту против ходатайства президентская вакансия, представленная оппозиционным сектором Конгресс Республики, который будет обсуждаться и голосовать сегодня. Глава государства прибыл в Палату в сопровождении министров иностранных дел Сезара Ланды, жилищного строительства Гейнера Альварадо, транспорта Николаса Бустаманте, культуры Алехандро Саласа, юстиции Феликса Черо и министра обороны Хосе Гавидиа. По прибытии в парламент он получил приветствия от главы кабинета министров Анибала Торреса.

Вот некоторые из фраз, которые президент оставил в своей краткой речи перед Конгрессом сегодня днем.

- «Я никогда не буду чистить с чистого листа законность и буду продолжать изо всех сил бороться за укрепление институциональности».

- «Все эти месяцы я встречался со своими людьми, чувствовал их любовь и признание. Я также слышал очень резкие жалобы и критические замечания в адрес своего руководства, которые я слушаю и принимаю со смирением».

- «Вакансия в должности связана с постоянной моральной недееспособностью. Всем известно, что в нем нет ни одного элемента, который бы обоснованно поддерживал его, поскольку он представляет собой компиляцию версий сектора прессы».

- «Я спрашиваю, как я могу обвинять и наказывать за действия третьих лиц? Как будто Паула нарушает правила, а Елена наказана».

- «Кроме того, факт, который привлек большое внимание, заключается в том, что ходатайство было составлено в основном с учетом предвзятых, противоречивых и неподтвержденных журналистских сообщений».

- «Это ходатайство является лучшим примером того, как суд над СМИ смог принять ходатайство о вакансии».

- «Перуанский народ, давайте работать вместе, чтобы бороться с истинными врагами родины, коррупцией, бедностью, дискриминацией, неравенством, незащищенностью граждан, насилием в отношении женщин — это лишь некоторые из них».

- «Сегодня днем меня будут судить вы, вопреки тому, что объявили мои недоброжелатели, я лично защищался, подкрепленный правдой, которую я разоблачаю».

- «Отклонение этого предложения о вакансии не означает, что вопросы не изучаются в дальнейшем. Совсем наоборот. Мы готовы продолжать сотрудничать с соответствующими расследованиями и органами».

- «Конгрессмены, я прошу вас проголосовать за демократию, проголосовать за Перу, проголосовать против нестабильности».

РЕАКЦИИ

Именно фраза Елены и Паулы вызвала реакцию в Твиттере. Вот некоторые из них.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

Реакция Twitter на фразу Педро Кастильо.

ЗАЩИТА ВАКАНСИЙ

Президент Кастильо разделил 20 пунктов предложения о вакансии на четыре части, чтобы ответить на обвинения:

Во-первых, записка была составлена на основе фактов, которые уже обсуждались в предыдущем ходатайстве, которое было подано в декабре прошлого года и которые не были приняты к рассмотрению. Поэтому президент заявил, что нет смысла снова использовать те же аргументы, потому что это нарушает право не быть привлеченным к ответственности дважды за одно и то же деяние.

Во-вторых, это касается мероприятий, в которых участвуют третьи стороны. В этой связи глава государства усомнился в том, каким образом он намерен обвинять и наказывать его за действия третьих лиц.

В-третьих, ходатайство указывает на факты, расследуемые как прокуратурой, так и самим парламентом. «Как можно было санкционировать использование этих фактов без каких-либо подтверждений», - спросил президент.

В-четвертых, в документе излагаются новые факты, которые не соответствуют требованиям для вакансии. В этой связи глава государства вновь заявил, что у него нет веских доказательств и фактов, а также он был разработан главным образом на основе версий СМИ.

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