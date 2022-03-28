Педро Кастильо и 10 его фраз в Конгрессе: «Как будто Паула фолит, а Елена наказана»

Президент Перу Педро Кастильо представил сегодня во второй половине дня свою защиту против ходатайства президентская вакансия, представленная оппозиционным сектором Конгресс Республики, который будет обсуждаться и голосовать сегодня. Глава государства прибыл в Палату в сопровождении министров иностранных дел Сезара Ланды, жилищного строительства Гейнера Альварадо, транспорта Николаса Бустаманте, культуры Алехандро Саласа, юстиции Феликса Черо и министра обороны Хосе Гавидиа. По прибытии в парламент он получил приветствия от главы кабинета министров Анибала Торреса.
Вот некоторые из фраз, которые президент оставил в своей краткой речи перед Конгрессом сегодня днем.
- «Я никогда не буду чистить с чистого листа законность и буду продолжать изо всех сил бороться за укрепление институциональности».
- «Все эти месяцы я встречался со своими людьми, чувствовал их любовь и признание. Я также слышал очень резкие жалобы и критические замечания в адрес своего руководства, которые я слушаю и принимаю со смирением».
- «Вакансия в должности связана с постоянной моральной недееспособностью. Всем известно, что в нем нет ни одного элемента, который бы обоснованно поддерживал его, поскольку он представляет собой компиляцию версий сектора прессы».
- «Я спрашиваю, как я могу обвинять и наказывать за действия третьих лиц? Как будто Паула нарушает правила, а Елена наказана».
- «Кроме того, факт, который привлек большое внимание, заключается в том, что ходатайство было составлено в основном с учетом предвзятых, противоречивых и неподтвержденных журналистских сообщений».
- «Это ходатайство является лучшим примером того, как суд над СМИ смог принять ходатайство о вакансии».
- «Перуанский народ, давайте работать вместе, чтобы бороться с истинными врагами родины, коррупцией, бедностью, дискриминацией, неравенством, незащищенностью граждан, насилием в отношении женщин — это лишь некоторые из них».
- «Сегодня днем меня будут судить вы, вопреки тому, что объявили мои недоброжелатели, я лично защищался, подкрепленный правдой, которую я разоблачаю».
- «Отклонение этого предложения о вакансии не означает, что вопросы не изучаются в дальнейшем. Совсем наоборот. Мы готовы продолжать сотрудничать с соответствующими расследованиями и органами».
- «Конгрессмены, я прошу вас проголосовать за демократию, проголосовать за Перу, проголосовать против нестабильности».
РЕАКЦИИ
Именно фраза Елены и Паулы вызвала реакцию в Твиттере. Вот некоторые из них.
ЗАЩИТА ВАКАНСИЙ
Президент Кастильо разделил 20 пунктов предложения о вакансии на четыре части, чтобы ответить на обвинения:
Во-первых, записка была составлена на основе фактов, которые уже обсуждались в предыдущем ходатайстве, которое было подано в декабре прошлого года и которые не были приняты к рассмотрению. Поэтому президент заявил, что нет смысла снова использовать те же аргументы, потому что это нарушает право не быть привлеченным к ответственности дважды за одно и то же деяние.
Во-вторых, это касается мероприятий, в которых участвуют третьи стороны. В этой связи глава государства усомнился в том, каким образом он намерен обвинять и наказывать его за действия третьих лиц.
В-третьих, ходатайство указывает на факты, расследуемые как прокуратурой, так и самим парламентом. «Как можно было санкционировать использование этих фактов без каких-либо подтверждений», - спросил президент.
В-четвертых, в документе излагаются новые факты, которые не соответствуют требованиям для вакансии. В этой связи глава государства вновь заявил, что у него нет веских доказательств и фактов, а также он был разработан главным образом на основе версий СМИ.
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