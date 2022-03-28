Паоло Герреро и критика аргентинского журналиста за использование хитрой фотографии неподтвержденной цели Перу

Паоло Герреро был одним из немногих игроков сборной Перу, который громко высказался против судейства в поражении от Уругвая в отборочном турнире 2022 года. Однако «Хищник» допустил ошибку и не понял, что загрузил отредактированную фотографию в пользу «биколора», и это было жестко раскритиковано аргентинским журналистом.

В программе Debate F заговорили об ошибке вратаря Серхио Роше в пьесе, которая закончилась полемикой. «То, что сделал Роше, я пока не понимаю, это не было ни одного гола на сантиметр», — начал Мартин Либерман. Бывший вратарь Карлос Наварро объяснил, чем хочет заниматься уругвайский голкипер. «Он теряет след, где он находится, у меня складывается впечатление».

Дэмиан Триллини присоединился к разговору. «Жители Перу были очень злы, игроки, много гнева. Анализируя статистику и таблицу, ничья для Перу не изменила ситуацию, я должен был победить». Либерман продемонстрировал другую позицию. «Да, но Уругвай не прошел квалификацию. Извините, существует возможность прямого отбора для Перу».

«Перуанцы были очень злы, но правда в том, что они не правы, и если у них этого нет, независимо от того, как сильно они хотят подделывать изображения. Паоло Герреро привлекает мое внимание, он схватил изображение, которое было подделано, и выложил его в своем аккаунте в Instagram », - сказал Даниэль Авелланеда. «Герреро заставил его опубликовать его или он ошибался?» , был задан Мартином Либерманом.

Журналист Авелланеда отправил послание поклонникам «blanquirroja». «Готовые ребята, доказательства показывают, что мяч не вошел, история окончена и думают о победе в Парагвае».

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