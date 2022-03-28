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понедельник 28 март 2022
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Россия

Оскар 2022: пользователи сети штурмуют Уилла Смита мемами после победы над Крисом Роком на церемонии вручения Оскара 2022 года

Уилл Смит снялся в позорный момент во время церемонии статуэтки на церемонии вручения «Оскаров» 2022 года, как ударил Криса Рока после того, как пошутил над Джадой Пинкетт Смит

Newsroom Infobae

28 март 2022

Уилл Смит обошел своего напарника Криса Рока, так как последний исполнил шутку, которая разозлила главного героя «В поисках счастья», именно тогда он встал со своего места, вышел на сцену и ударил ведущего по лицу.

Эта ситуация сделала неловкий момент в театральном зале, поскольку различные артисты демонстрировали выражение воздействия, поскольку они не знали, что происходит с их коллегой по профессии.

Это привело к тому, что тысячи пользователей Интернета с юмором отреагировали на событие, поскольку творчество людей было представлено в социальных сетях, что привело к появлению различных мемов с похожими моментами, которые произошли на открытом телевидении, поэтому вот некоторые из самых вирусных мемов:

Мемы - Голп де Уилл Смит и Крис Рок

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