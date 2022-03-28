Оскар 2022: пользователи сети штурмуют Уилла Смита мемами после победы над Крисом Роком на церемонии вручения Оскара 2022 года

Уилл Смит обошел своего напарника Криса Рока, так как последний исполнил шутку, которая разозлила главного героя «В поисках счастья», именно тогда он встал со своего места, вышел на сцену и ударил ведущего по лицу.

Эта ситуация сделала неловкий момент в театральном зале, поскольку различные артисты демонстрировали выражение воздействия, поскольку они не знали, что происходит с их коллегой по профессии.

Это привело к тому, что тысячи пользователей Интернета с юмором отреагировали на событие, поскольку творчество людей было представлено в социальных сетях, что привело к появлению различных мемов с похожими моментами, которые произошли на открытом телевидении, поэтому вот некоторые из самых вирусных мемов:

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