Оскар 2022: почему они вспомнили Эдуардо Яньеса после того, как Уилл Смит ударил Криса Рока

Церемония вручения премии «Оскар» 2022 года, первая лично после того, как они были приостановлены из-за пандемии COVID-19, оставила незабываемые моменты. Актеры, впервые выигравшие статуэтку, удивляют в некоторых категориях, но каждый никогда не забудет этот гала-концерт из-за факта, который вышел из сценария La Academia.

Уилл Смит, известный актер, получивший свой первый «Оскар» за роль в фильме «Король Ричард: побеждающая семья», ударил комика Криса Рока в лицо после того, как последний пошутил с алопеция, которой страдала жена Смита, Джада Пинкетт Смит, прежде чем вручить победителю премии за лучший документальный фильм.

Этот неловкий момент транслировался по телевидению в прямом эфире, хотя в некоторых странах они подвергли цензуре обсуждение после переворота. Однако диалог между ними начал распространяться в социальных сетях и просьба, которую Уилл Смит, среди оскорблений, обратился к Року:

Пользователи сети сразу же отреагировали на удар в середине церемонии. Некоторые аплодировали тому, как он защищал свою жену, но другие не соглашались с бурной реакцией актера. Хотя все они в чем-то договорились: оскорбив Джаду Пинкетт из-за ее внешности и алопеции, которой она страдает.

Другой сектор социальных сетей не упустил момент вспомнить подобное событие, но принял необходимые расстояния, снявшись с мексиканского актера Эдуардо Яньеса в главной роли против репортера во время красной дорожки.

В тот день, в октябре 2017 года, во время презентации кинослужбы Pantaya в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, он дал пощечину развлекательному журналисту Пако Фуэнтесу, который посещал программу El Gordo y la Flaca, транслируемую в сети Univision.

Реакция Яньеса заключалась в том, что Фуэнтес допрашивал его об инциденте, когда его сын снялся в США. Молодой человек открыл счет на платформе пожертвований, чтобы получить деньги на ремонт своего автомобиля после аварии.

«Если ты так беспокоишься о моем сыне, ты посылаешь ему деньги, чувак, или идешь и говоришь ему», - ответил раздраженный актер.

«Люди беспокоятся», - сказал репортер, что вызвало более бурную реакцию актера. «Это дерьмов*, это то, что вы говорите, чтобы люди попали в то, что им наплевать», — сказал Яньес незадолго до того, как ударил репортера.

Инцидент вызвал большие споры, и хотя вскоре после того, как Яньес извинился в Твиттере, появились мемы, и Фуэнтес решил начать судебный процесс, который он выиграл в 2020 году и с помощью которого получил крупную сумму денег в качестве возмещения за переворот в Яньесе.

В этом контексте люди вспомнили этот момент и сравнили его с тем, что произошло на церемонии вручения Оскара 2022 года. Между мемами и шутками цифровые платформы были наполнены воспоминаниями. Некоторые даже указывали, что Яньес будет гордиться тем ударом, который заставил грохотать микрофон Криса Рока.

Они также из любопытства упомянули актера Эудженио Дербеса, который получил статуэтку благодаря победе CODA как лучшему фильму , присутствовал на обоих мероприятиях. С пощечиной Яньеса он точно отставал от момента; в то время как в перевороте Смита он был смешан в аудитории.

Программа Se Vale, которая транслировалась по Televisa, также вошла в шутки людей, поскольку они вспоминали, что каждый раз, когда гость попадал в огромную аварию, в постановке игралась песня «Arremangala, repujala», чтобы ведущие танцевали, ситуацию, которую можно было повторить на Оскар 2022 года.

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