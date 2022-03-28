Оскар 2022: так отреагировал Эудженио Дербес после награждения за лучший фильм за фильм «Кода»

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

Эухенио Дербес, мексиканский актер, сценарист и продюсер, занявший очень важное место в киноиндустрии Голливуда, опубликовал захватывающий твит в середине празднования своего триумфа на последней церемонии вручения Оскара 2022 года.

Заметно довольный победой, он загрузил в социальные сети видео момента, когда Леди Гага и Лиза Минелли представили категорию лучшего фильма, которые после вскрытия конверта показали, что это не что иное, как фильм CODA, в котором он участвовал.

«Да здравствует Мексика!!! , сегодня вечером победителем стала инклюзия. Да здравствует искусство кино. CODA показала, что всегда можно творить историю, даже без громких имен или бюджета, но вкладывая в нее все свое сердце», - были слова, которые он написал в следующей публикации.

Эухенио Дербез отпраздновал победу «Коды» на церемонии вручения премии Оскар 2022 года

Но это не первая крупная награда, которую они получили. В ночь на 27 февраля из ангара Barker в Санта-Монике, штат Калифорния, состоялась церемония вручения наград Гильдии актеров (SAG Awards). Там Эухенио Дербес вошел в историю, получив свою первую награду SAG благодаря участию в фильме CODA (2021).

Мексиканский актер вместе со своими товарищами по команде Троем Коцуром, Эмилией Джонс, Марли Мэтлин и Дэниелом Дюрантом получил свою первую совместную премию SAG в категории лучший актерский состав в фильме благодаря участию в фильме режиссера Сиана Хедера.

CODA — англоязычная адаптация французского фильма 2014 года «Семья Белье» режиссера Эрика Лартиго. Хотя Дербез гордится своей ролью в этой постановке, он не ожидал, что его номинируют на роль в фильме, однако он гордится тем, что участвовал в этом великом проекте, который уже получил награды на других международных кинофестивалях.

В этом фильме, получившем Оскар за лучший фильм, 60-летний актер играет Бернардо Вильялобоса (Мистер V), талантливого учителя музыки, который играет на фортепиано и мотивирует свою ученицу Руби Росс, дочь глухих и немых родителей, осуществить свою мечту стать певицей.

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