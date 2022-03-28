Оскар 2022: о Бруно говорят на церемонии, хит «Энканто» засиял в театре Долби

Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitan and Diane Guerrero, Becky G and Luis Fonsi perform the song "We Don't Talk About Bruno" from the animated film "Encanto" during the 94th Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., March 27, 2022. REUTERS/Brian Snyder

С адаптацией знаменитой песни Бруно «No Se Habla» из фильма «Энканто» участники церемонии вручения премии «Оскар» 2022 года пели и наслаждались колумбийским талантом. Маурисио и Каролина Гайтан, оригинальные исполнители этого сингла, начали презентацию с большим отношением.

Позже Бекки Джи и Луис Фонси также вышли на сцену, чтобы спеть популярную песню.

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