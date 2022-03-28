Оскар 2022: о Бруно говорят на церемонии, хит «Энканто» засиял в театре Долби

С адаптацией знаменитой песни Бруно «No Se Habla» из фильма «Энканто» участники церемонии вручения премии «Оскар» 2022 года пели и наслаждались колумбийским талантом. Маурисио и Каролина Гайтан, оригинальные исполнители этого сингла, начали презентацию с большим отношением.
Позже Бекки Джи и Луис Фонси также вышли на сцену, чтобы спеть популярную песню.
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