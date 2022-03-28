Через год после убийства женщины Виктории Салазар сальвадорская женщина была убита полицейскими в Тулуме

Несколько организаций гражданского общества призвали в понедельник к «справедливости и возмещению вреда» по делу сальвадорского мигранта, убитого в марте 2021 года четырьмя полицейскими в Тулуме, штат Кинтана-Роо.

«Через год после фемицида Виктории Салазар, сальвадорской женщины, признанной беженкой в Мексике с 2018 года, власти (...) продолжают откладывать слушание дела, приостанавливая его без предварительного уведомления для тех, кто на законных основаниях представляет семью, в то время как в расследовании отсутствует гендерный фактор. перспективности и полноты, что приводит к безнаказанности и отсутствию доступа к правосудию для семьи Виктории», - говорится в заявлении.

27 марта 2021 года сальвадорская мигрантка Виктория Эсперанса Саласар, 36 лет, проживающая в Мексике по гуманитарной визе с 2018 года, была убита четырьмя полицейскими в Тулуме.

Заснятая на видео смерть Салазара вызвала возмущение в Мексике и Сальвадоре и вызвала протесты международных организаций и групп, обвинивших мексиканские силы безопасности в расизме и женоненавистничестве, а также претензии Сальвадора.

В начале апреля мексиканские власти связали четырех полицейских, трех мужчин и одну женщину, с уголовным преследованием за преступление фемицида против Виктории.

В августе 2021 года Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) вынесла рекомендацию, требующую, среди прочего, публичных извинений, медицинской и психологической помощи семье и признания в качестве жертв. Это, по их словам, «было проигнорировано властями».

По мнению законных представителей, «хотя Рекомендация не касается мнения косвенных жертв, она не учитывает гендерную или транснациональную проблематику, в ней не устанавливаются механизмы ее соблюдения, она не учитывает сроки судебного процесса в публичном извинении и не подчеркивается необходимость проведения исчерпывающего расследования, после семи месяцев с момента выдачи ни малейших усилий властей по его соблюдению не наблюдается».

Они добавили, что поиск правосудия, который они ведут, не ограничивается делом Виктории, а стремится быть голосом тысяч женщин-мигрантов, просителей международной защиты и беженцев, для которых Мексика «не гарантирует защиту и доступ к правосудию, напротив, она неоднократно нарушает их делая их невидимыми, дискриминируя их и увековечивая институциональное насилие».

Заявление подписано Фондом правосудия (FJEDD), Правовой помощью по правам человека (Asilegal), Институтом женщин в миграции (Imumi) и Asylum Access Mexico, организациями, которые сопровождают семью и документируют несоответствия в уголовном процессе.