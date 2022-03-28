Более 30 миллионов человек были перемещены в результате изменения климата: можно ли остановить глобальное потепление?

A city showing the effect of Climate Change

«Мы идем во сне к климатической катастрофе и не можем тыкать пальцем друг на друга, пока горит планета», — сказал Антониу Гутерриш. Слова Генерального секретаря Организации Объединенных Наций являются прелюдией к докладу, который будет выпущен Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК) 4 апреля.

В этом документе эксперты укажут, какие обязательства страны должны будут взять на себя для сдерживания глобального потепления и его последствий, которые уже привели к тому, что более 30 миллионов человек во всем мире вынуждены покинуть свои дома и переехать в другие районы.

Цель уже поставлена, к 2030 году температура планеты не могла подняться более чем на 1,5º по Цельсию. Вот почему существует сильное давление, чтобы изменить глобальную энергетическую матрицу и отказаться от ископаемого топлива в пользу возобновляемых источников энергии. «Страны могут быть настолько поглощены немедленной недостаточностью поставок ископаемого топлива, что они могут пренебречь или пренебречь политикой по сокращению использования ископаемого топлива», — предупредил Гутерриш во время саммита экономической устойчивости, организованного журналом The Economist.

«Зависимость от ископаемого топлива обеспечивает взаимное уничтожение», предупреждает заголовок ООН

«Пристрастие к ископаемому топливу обеспечивает взаимное уничтожение», — предупреждает заголовок ООН. Отмечая, что «вместо того, чтобы тормозить процесс декарбонизации мировой экономики, сейчас самое время вступить в ускоритель вглубь будущего возобновляемых источников энергии ». «Таким образом мы можем спасти цель 1,5ºC из отделения интенсивной терапии в палату восстановления», — отметил Гутерриш, отметив, что для достижения этой цели «требуется сокращение глобальных выбросов на 45% к 2030 году и углеродная нейтральность к середине века».

Вопросы, на которых сосредоточен действующий представитель ООН, были согласованы во время саммита COP26 по изменению климата, состоявшегося в конце 2021 года в Глазго, Шотландия. По мнению экспертов, несмотря на вышесказанное, со стороны стран-участниц не было реальной приверженности. «Мы идем во сне к климатической катастрофе. Наша планета уже прогрелась до 1,2 градуса, и мы видим разрушительные последствия этого повсюду», — сказал Гутерриш.

В докладе, опубликованном две недели назад МГЭИК, отмечается, что половина населения мира живет в районах, классифицируемых как подверженные риску климатических катастроф. Даже из-за этих же явлений, по их оценкам, почти 30 миллионов человек стали перемещенными лицами. По этой причине глава ООН попытался указать на важность соблюдения всеми странами, независимо от того, являются ли они формирующимися или развитыми, согласованный предел: «Мы не можем тыкать пальцами друг на друга, пока горит планета».

«Мы идем во сне к климатической катастрофе. Наша планета уже прогрелась до 1,2 градуса, и мы видим разрушительные последствия этого повсюду», — сказал Гутерриш. (Гетти)

Климат в «поворотный момент»

4 апреля Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК) опубликует отчет, в котором наметит ряд ключей к смягчению последствий глобального потепления. Дело в том, что цель 1,5 °C становится все ближе и ближе, как и крайний срок: 2030 год. Для вручения этого документа будут присутствовать не только эксперты, но и мировые лидеры, которые должны будут подписать и утвердить его.

В первых двух докладах подробно описаны причины, которые привели мир к этой реальности, когда природные явления становятся все более экстремальными. При таком сценарии сама природа представляет собой одну из величайших угроз, с которыми придется столкнуться человечеству и всем видам на планете.

В первом документе, опубликованном в августе прошлого года, эксперты предупредили, что климат находится на поворотном этапе. Уже с повышением на 1,5° C они гарантировали, что будет больше волн тепла, теплые сезоны будут длиннее, а холодные уменьшатся. Когда температура планеты повышается на 2° C, волны тепла чаще достигают пределов допустимости как для человечества, так и для сельского хозяйства.

Уже с повышением на 1,5°C эксперты заверили, что будет больше волн тепла, теплые сезоны будут длиннее, а холодные уменьшатся (Гетти)

С другой стороны, во второй части отчета, опубликованного в прошлом месяце, эксперты заявили, что если глобальное потепление не ограничивается несколькими десятыми выше 1ºC, мир не только пострадает от волн тепла, но и увеличится количество пожаров, наводнений и засух. Более того, они отметили, что планета будет деградировать 127 различными способами в течение следующих нескольких десятилетий, а некоторые из них станут «потенциально необратимыми».

Они также подчеркнули, что последние 4 года были самыми жаркими за всю историю наблюдений со времен доиндустриализации. В этой связи эксперты предупредили о «безрадостном будущем» для человечества и всех экосистем, поскольку почти половина населения мира «крайне уязвима» к этой ситуации

«Накопленные научные данные однозначны: изменение климата представляет угрозу для благополучия человека и здоровья планеты», - предупредили 270 ученых из 67 стран, которые оценили эволюцию глобального потепления для ООН. Как они отметили, «некоторые потери уже необратимы» в случае первых исчезновений видов, в то время как другие «приближаются к необратимости», такие как отступление ледников и потеря вечной мерзлоты (постоянно мерзлых почв в арктических регионах).

«Изменение климата — угроза благополучию людей и здоровью планеты», — предупредили эксперты МГЭИК (Гетти)

« Глобальные горячие точки высокой уязвимости человека особенно обнаружены в Западной, Центральной и Восточной Африке, Южной Азии, Центральной и Южной Америке, малых островных развивающихся государствах и Арктике », — перечислили эксперты и предупредили, что «в период с 2010 по 2020 год наводнения, засухи и штормы были в 15 раз выше в очень уязвимых регионах по сравнению с регионами с очень низкой уязвимостью».

Можно ли остановить глобальное потепление?

Последний отчет, который выйдет 4 апреля, предоставит рекомендации о том, как можно остановить или смягчить глобальное потепление. Поскольку, по мнению экспертов МГЭИК, если страны будут соблюдать текущие обязательства, температура на планете поднимется на 2,7ºC и станет «катастрофической». Уже при повышении на 1,5° C от 3 до 14% проанализированных наземных видов будут подвергаться очень высокому риску исчезновения. Когда она достигает 3ºC, этот риск удваивается, а при 5ºC увеличивается втрое.

Они также предупредили, что глобальное потепление сократит доступность пресной воды, поскольку при 4ºC нормальные потери ускорятся и умножатся в два раза. « В Южной Европе более трети населения будет испытывать дефицит воды, если она достигнет 2 градусов », - предупредили они МГЭИК, отметив, что с повышением температуры будут возникать «значительные экономические потери в секторах, зависящих от воды и энергии».

Напротив, ущерб от наводнений возрастет, который увеличится почти в четыре раза, если температура планеты повысится на 3 ºC.

Эксперты предупредили, что увеличение глобального потепления приведет к увеличению ущерба от наводнений, который увеличится почти в четыре раза, если температура планеты повысится на 3ºC. REUTERS/Ив Херман

Столкнувшись с этим мрачным будущим, эксперты проложат странам путь к ускорению действий по смягчению последствий изменения климата. Как выяснилось, он будет разделен на секторы, такие как сельское хозяйство, энергетика и транспорт, например. Предполагается, что они внесут технологический вклад, чтобы страны могли применять инструменты для улавливания и хранения углерода.

Раннее предупреждение: спасающий жизни ответ на стихийные бедствия

Некоторые эксперты считают, что в этом докладе особое внимание будет уделено внедрению глобальной системы раннего предупреждения о стихийных бедствиях, таких как волны жары и засухи, наводнения и пожары, а также других климатических факторов, которые могут унести человеческие жизни.

ООН совместно со Всемирной метеорологической организацией (ВМО) объявили о запуске глобальной сети раннего предупреждения об экстремальных погодных явлениях, которая должна принести первые плоды примерно через пять лет, поскольку в настоящее время одна треть населения мира не имеет этих систем, и цель состоит в том, чтобы обеспечить защиту 100 процентов человечества . Кроме того, в рамках этой стратегии к осуществлению планов реагирования будет добавлено своего рода руководство для сведения к минимуму последствий.









..







