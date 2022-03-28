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понедельник 28 март 2022
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Россия

Мария Кармен Альва просит адвоката Педро Кастильо смягчить голос: «Не нужно кричать»

Во время ее выступления адвокат Педро Кастильо был прерван президентом конгресса, чтобы попросить ее понизить тон голоса перед пленарным заседанием.

Newsroom Infobae

28 март 2022
Педро Кастильо прибыл в Палату, чтобы ответить на пленарное заседание Конгресса после второго ходатайства о вакансии. После выступления с 11-минутной речью президент ушел в отставку, а его адвокат Хосе Паломино Манчего был в зарядить.

Во время защиты адвокат зачитывал пункты, чтобы загрузить вопросы президенту, когда из одного момента в другой его прерывали Мария дель Кармен Альва, президент Конгресса Республики.

Парламентарий также попросил адвоката Кастильо Терронеса понизить тон ее голоса, так как, видимо, она будет кричать.

Столкнувшись с этим, адвокат заверил, что не кричит, а обладает энергичным голосом.


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