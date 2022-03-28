Мария Кармен Альва просит адвоката Педро Кастильо смягчить голос: «Не нужно кричать»

Во время защиты адвокат зачитывал пункты, чтобы загрузить вопросы президенту, когда из одного момента в другой его прерывали Мария дель Кармен Альва, президент Конгресса Республики.

Парламентарий также попросил адвоката Кастильо Терронеса понизить тон ее голоса, так как, видимо, она будет кричать.

Столкнувшись с этим, адвокат заверил, что не кричит, а обладает энергичным голосом.



