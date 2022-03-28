Луис Синистерра продолжает добавлять женихов в Европе

Хорошие выступления Луиса Синистерры с «Фейеноордом» в «Эверидивизе» вызвали интерес нескольких команд со старого континента, которые хотят рассчитывать на услуги колумбийского игрока. В настоящее время бывший Once Caldas сосредоточен со сборной Колумбии, которая определит в следующий вторник свою квалификацию в Катар 2022, когда он встретится с Венесуэлой Хосе Нестора Пекермана в Пуэрто-Ордасе.

Следует отметить, что Луис Синистерра отыграл 65 минут в победе сборной Боливии со счетом 3:0 в прошлый четверг в Метрополитано де Барранкилья для южноамериканских квалификаций. В этом сезоне 22-летний вингер забил 18 голов со своей командой и считается одним из самых ценных колумбийских игроков на планете.

По данным Transfermarkt, портала, специализирующегося на трансферах, он поставил колумбийца на седьмое место по цене 18 миллионов евро. В июне 2018 года Фейеноорд приобрел спортивные права Sinisterra почти за 2 миллиона евро.

10 самых ценных колумбийских футболистов:

1. Луис Диаз - 40 миллионов

2. Дэвинсон Санчес — 30 миллионов

3. Дуван Сапата — 30 млн

4. Луис Фернандо Мюриэль - 22 миллиона

5. Джерри Мина - 20 миллионов

6. Вильмар Барриос - 20 миллионов

7. Луис Синистерра - 18 миллионов

8. Джон Кордоба — 17 миллионов

9. Рафаэль Сантос Борре - 17 миллионов

10. Матеус Урибе - 16 миллионов.

Это может вас заинтересовать: Джеймс Родригес и Луис Диас, здоровое соперничество в сборной Колумбии

По данным СМИ со старого континента, есть несколько команд, заинтересованных в Луисе Синистерре. Прежде всего, стало известно, что Атлетико де Мадрид в Испании спросил бы о родившемся в Сантандере дель Киличао, так как в последние дни также было известно, что Real Betis имеет его в своих планах на следующий сезон кофеварку.

В Италии говорят, что «Милан», нынешний лидер Серии А, хотел бы выиграть контракт с Луисом Синистеррой, а также говорят, что мейджор Премьер-лиги отстает от голов талантливого колумбийца.

С другой стороны, Луис Синистерра сослался на комментарии колумбийской прессы, когда они спросили его о совершенно новом дополнении Ливерпуля из Англии Луиса Диаса.

Кроме того, во время интервью газете Marca игрок «Фейеноорда» рассказал о том, что он может принести «Ла Триколор» в этих двух решающих матчах квалификационного раунда.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ:



