Кен Салазар попросил Деву Матерь Гваделупскую о мире в Украине

Fotografía de archivo de Ken Salazar, nuevo embajador en México. EFE/Ballesteros/Archivo

Через социальные сети посол Соединенных Штатов в Мексике Кен Салазар рассказал о своем визите в здание базилики Гвадалупе в мексиканской столице, откуда он подал конкретную петицию.

Дипломат попросил Богоматерь Гваделупскую, появившуюся на склонах холма Тепейяк, что вторжение России в Украину должно иметь мирный исход через несколько недель после его начала.

«Моя семья и я сегодня просим Богоматерь Гваделупскую о мире в Украине. Мы просим вас сопровождать народ Украины в эти трудные времена», - написал он в своем проверенном профиле в Twitter.

Хотя до сих пор он накопил более 1500 реакций «Like», Салазар подвергся жесткой критике со стороны граждан, которые упрекали его, за подавляющее большинство, не спрашивая о насильственной ситуации в Мексике.

Посол США в Мексике Кен Салазар выступает сегодня на пресс-конференции в Мехико (Мексика). EFE/Карлос Рамирес

Посольство США неоднократно осуждало реальность насилия, которому подвергается наркоторговля, а также жертвами которого становятся журналисты на этой территории.

Самый последний, например, когда он выразил обеспокоенность по поводу насилия, которое произошло на северной границе после ареста Хуана Херардо Тревиньо Чавеса, также известного как Эль-Уэво, в Нуэво-Ладеро, Тамаулипас.

В заявлении от 15 марта Кен Салазар заверил, что безопасность граждан США «и наших сотрудников является высшим приоритетом для Госдепартамента».

(Фото: Reuters/Густаво Граф)

Американский дипломат подчеркнул, что нынешняя ситуация в Нуэво-Ларедо «показывает важность продолжения совместной работы с федеральным правительством в рамках двухсотлетней рамочной программы безопасности, общественного здравоохранения и безопасных сообществ для борьбы с преступными организациями», сказал он в тексте.

Кроме того, он подчеркнул, что Госдепартамент предупреждает о путешествиях, который классифицирует Тамаулипас как уровень 4, поэтому рекомендуется не путешествовать из-за преступлений и похищений.

Были различные предупреждения безопасности, предупреждающие граждан США избегать районов, пострадавших от вандализма Северо-Восточного картеля, и приглашения присоединиться к программе Smart Traveler.

Посол присутствовал на воскресной мессе в сопровождении своей семьи; на фотографиях видно, что их принял почетный кардинал Карлос Агиар Ретес после Четвертого воскресенья Великого поста.

Кен Салазар попросил Деву Матерь Гваделупскую о мире в Украине

Однако пользователи социальной сети усомнились в том, что они не упоминают другие войны, происходящие в различных частях мира, не забывая при этом о насилии с наркотиками, жертвами которого становится мексиканское население.

В этом контексте другие пользователи просили его, вместо молитв, присоединиться к попыткам остановить войну мирным путем и поставить на стол некоторые конкретные действия, которые необходимо принять во внимание.

Еще один комментарий даже вызвал у него просьбу отправить гуманитарную помощь, переведенную на еду или воду, а также необходимые ресурсы, и не сосредоточил свои усилия так много на молитвах.

Но комментарии разделились, так как были даже люди, которые поздравляли его с добрым делом великих намерений позади, и присоединились к послу с виртуальными молитвами.

Посол США в Мексике Кен Салазар выступает сегодня на пресс-конференции в Мехико (Мексика). EFE/Карлос Рамирес

Но самым противоречивым комментарием граждан был тот, где они упоминают, что благодаря своим дипломатическим характеристикам он может быть даже одним из лучших президентов Мексики.

«Посол — настоящий мексиканец, на 100% Гвадалупано. Он знает всю Мексику, он полностью путешествовал по ней. Если бы у него было гражданство, он был бы великолепным президентом Мексики», - написали они.

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