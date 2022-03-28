Согласно налоговой декларации, Карелим Лопес заплатил 95 000 подошв за вечеринку дочери Бруно Пачеко





С тех пор, как он был найден, в ванной комнате Дворца правительства, рядом с кабинетом тогдашнего секретаря Бруно Пачеко, сумма 20 тысяч долларов. Бывший генеральный секретарь Паласио де Гобьерно Бруно Пачеко начал выступать в прокуратуре и показал, что бизнесвумен Карелим Лопес заплатила 95 тысяч подошв, которые стоили день рождения ее дочери, сообщает Latina, средство массовой информации, которое имело доступ к ее заявлению перед аудиторией министерства.

Согласно этим показаниям, Пачеко не знал об этой вечеринке и что она стала неожиданностью со стороны бизнесвумен и что он не присутствовал на ней. Она также раскрыла, что Лопес является крестной матерью причастия дочери.

В другом из своих заявлений Пачеко утверждал, что 20 000 долларов, найденных в ванной его кабинете, он сказал, что это была «свинья» среди его братьев, чтобы заплатить адвокату Фернандо Угасу за его защиту, и что по совпадению они нашли в двух конвертах во время обыска, версию, которую он уже приводил перед Инспекционная комиссия Конгресса Республики.

«Понятно, что у меня никогда не было сбережений во Дворце. Как я уже сказал, у меня было только s/50 в неделю на мои расходы. Я обратился за юридической защитой к Фернандо Угасу Зегарре, который попросил меня выплатить 20 000 долларов; платеж, который я должен был внести 19 ноября 2021 года», - сказал Пачеко в прокуратуре.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 20 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

«19 ноября я переехал во Дворец правительства. Имея деньги в двух упаковках по 10 тысяч долларов в карманах, я решил безопасно оставить их в туалете, где у меня была личная одежда. Я оставила его в обувной коробке. Хочу отметить, что денег не было ни в унитазе, ни рядом с унитазом», — сказал Пачеко.

ПАЧЕКО ОТРИЦАЕТ ВЛАДЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

«У меня нет собственности. Единственное, что у меня есть заброшенное шасси Tico AOD840. Я купил его в 1985 году и заплатил примерно 3 тысячи подошв», — сказал Бруно Пачеко.

В свою очередь, он рассказал, какова его зарплата в качестве учителя, прежде чем занять должность генерального секретаря Паласио. «2200 солей в месяц в качестве назначенного профессора. Из которых затрагивается суд по алиментам и некоторым долгам», - сказал он.

Будучи генеральным секретарем, Бруно Пачеко получал зарплату в размере 19 400 S/, а когда его спросили, каковы его расходы, когда он занимал эту должность. «Они были маленькими, так как у меня была мобильность и еда во дворце, и это было то, что было необходимо. Что касается моей семьи, я отдала свою кредитную карточку BCP матери моих дочерей. Мать позаботилась о расходах моей семьи и дала мне примерно 50 фунтов на личные расходы», - добавил он.

Однако Бруно Пачеко заявил, что у него нет никаких доказательств сделки, но что он спросит адвоката.

В отношении Пачеко ведется расследование по обвинению в том, что он якобы оказывал давление на Sunat в пользу определенных компаний. В связи с возбужденным против него судебным разбирательством он сталкивается с двумя препятствиями на пути его отъезда из страны.

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