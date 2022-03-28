Слайд Хуана Орландо Эрнандеса: от президентства Гондураса до возможного осуждения за незаконный оборот наркотиков в США

Хуан Орландо Эрнандес проведет свои следующие несколько ночей в тех же камерах, где находились крупные гондурасские наркоторговцы перед поездкой, экстрадированные в США.

Не прошло и месяца с тех пор, как JOH, как он известен в Гондурасе по своим инициалам, покинул пост президента республики, когда 16 февраля судья Эдвин Ортез постановил, что Эрнандес должен оставаться до 16 марта в камере полицейского участка, который служит базой спецназа «Кобра» в Тегусигальпе, столице страны.

Соединенные Штаты обвиняют Эрнандеса в трех преступлениях: сговоре с целью ввоза контролируемых веществ (наркотиков) в Соединенные Штаты», в частности 500 000 килограммов кокаина; сговоре с использованием огнестрельного оружия для ввоза наркотиков в Соединенные Штаты; и сговоре с целью подстрекательства к применению оружия.

В случае экстрадиции, суда и осуждения Эрнандесу грозит тюремное заключение сроком от 10 лет до пожизненного заключения.

И если дела других гондурасских наркоторговцев, судимых и осужденных в США за наркоторговлю, являются какими-либо признаками, то весьма вероятно, что Хуану Орландо Эрнандесу придется провести остаток жизни в федеральной тюрьме США. Его брат, Хуан Антонио «Тони» Эрнандес, был приговорен в марте 2021 года к пожизненному заключению плюс 30 годам тюрьмы по тем же обвинениям, что и экс-президенту.

иронический. На Эрнандеса будут распространяться законные правила экстрадиции, которые он сам продвигал в 2012 году, когда был президентом Конгресса, и начался политический подъем, который приведет его, два года спустя, к президентству республики.

Тони Эрнандес, брат JOH, уже приговорен к пожизненному заключению за наркоторговлю в США (AP)

19 января 2012 года Эрнандес подписал законодательный указ о внесении изменений в статью 102 Конституции Гондураса, который до этого гласил: «Ни один гондурасский гражданин не может быть экспатрирован или передан властями иностранному государству». С поправкой было добавлено исключение для «любого вида преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков».

Когда Эрнандес подписал эту поправку, Гондурас только что пережил травму государственного переворота, в результате которого в 2009 году был свергнут тогдашний президент Мануэль Селайя, союзник Уго Чавеса в Венесуэле, который заигрывал с переизбранием. После падения Селайи Национальная партия Эрнандеса пришла к власти как в Конгрессе, так и в исполнительной власти в 2010 году, когда президентом был избран Порфирио «Пепе» Лобо, теперь также являющийся объектом торговли наркотиками.

Соединенные Штаты, на посту президента которых тогда был Барак Обама, поддержали рост Национальной партии в обмен, среди прочего, на твердость нового правительства Гондураса в борьбе с незаконным оборотом наркотиков в регионе. Гондурас уже в те годы был главным мостом наркотиков, которые шли из Венесуэлы и Колумбии на рынки США.

Барак Обама изначально поддерживал Эрнандеса, который был привержен борьбе с наркоторговлей и содействовал экстрадиции некоторых королей в Соединенные Штаты.

С начала своего первого президентского срока - он был переизбран в 2017 году, опять же, при поддержке Вашингтона - Эрнандес использовал экстрадицию, чтобы избавиться от наркоторговцев, которые, позже будут известны из судебных расследований США, были союзниками братьев Эрнандес в кокаиновом бизнесе.

Сегодня Хуан Орландо Эрнандес готовится пройти по тому же пути, что и предшествовавшие его по дороге в кортесы американцев. За те же преступления.

Кандалы и старый знакомый

В последние дни судьба сыграла злую шутку с Эрнандесом. Дело не только в том, что Соединенные Штаты этого требуют, но и в персонажах и местах, с которыми ему приходится сталкиваться, сегодня как преследуемый заключенный.

Во второй половине дня 15 февраля, когда он покинул свой дом в эксклюзивном районе Тегусигальпа, чтобы сдаться властям, Эрнандес наткнулся на знакомое лицо генерала Рамона Сабильона, бывшего главы Национальной полиции, которого он защищал, когда был президентом, и который сегодня является министром безопасность в правительстве Ксиомара Кастро.

«Мы здесь, чтобы дать вам все гарантии и обеспечить вашу безопасность», — сказал Сабильон Эрнандесу утром 15 февраля, когда бывший президент, попрощавшись с женой, вышел из главных ворот на улицу, где его ждали десятки полицейских во главе с генералом.

Эрнандес и Сабильон пожали руку, прежде чем агент надел кандалы на руки и ноги, с которыми он отправится в камеру «Кобра».

У генерала и политика долгая и противоречивая история. Президент не доверял полицейскому, но ему пришлось мириться с этим в течение нескольких месяцев своего первого срока, потому что Сабильон был человеком, которому доверяли американские агентства, развернутые в Гондурасе, в контексте, который, как было сказано, был отмечен слежкой Вашингтона за борьбой с наркотиками.

Хуан Орландо Эрнандес после ареста в прошлый вторник по дороге из своего дома в Тегусигальпе. Он останется в тюрьме до выдачи судьи по запросу об экстрадиции.

Когда в 2013 году JOH объединил пакты с наркоторговцами в западном Гондурасе, откуда он и его семья происходят, Агентство по контролю за наркотиками Соединенных Штатов (DEA) и люди генерала Сабильона уже внимательно следовали по стопам капо, таких как Валье Валье и Александр Ардон, мэр Национального Партия также занималась незаконным оборотом наркотиков и являлась одним из главных союзников Эрнандеса.

Именно Ардон, также экспатриант в США, сообщил судебным властям США подробности участия Хуана Орландо и его брата Тони в бизнесе. Он сказал, например, что Хоакин Гусман Лоэра, эль Чапо, дал один миллион долларов на президентскую кампанию JOH в 2013 году.

Сабильон, по словам Infobae, был архитектором операции по захвату долины в 2014 году. По словам президента, два высокопоставленных чиновника, которые работали рука об руку с генералом в те годы, хотели устранить капо, чтобы предотвратить их экстрадицию и в конечном итоге дать показания в судах США. Сабильон, не сообщив об этом Эрнандесу, захватил Валле и отвез их в ячейки Кобры в Тегусигальпе.

Именно там, в этих камерах, Долины объяснили Сабильону участие Тони Эрнандеса и его брата в карте торговли наркотиками в западном Гондурасе. Затем генерал дал подсказки к этим показаниям гондурасскому журналисту. Когда дело стало достоянием общественности, Хуан Орландо Эрнандес отстранил Сабийона от полиции. Начальник полиции бежал в Соединенные Штаты. Одно из его первых публичных мероприятий после назначения министром безопасности недавно назначенным президентом Ксиомарой Кастро: координация захвата JOH.

Длинный список партнеров

До сих пор американские прокуроры, подготовившие обвинительное заключение Хуану Орландо Эрнандесу, не обнародовали все подробности дела, которое они подадут против бывшего президента в нью-йоркском суде, но те же показания, которые послужили для осуждения его брата Тони, дают подсказки ко всем обвинениям, которые мог услышать ДЖОХ во время судебного разбирательства.

В дополнение к вторжению на маршруты, которые доминировали в долине Валле на западе, бывший президент Эрнандес вступил в союз с Джованни Фуэнтесом, вождём из северного Гондураса, который служил связующим звеном между Валле и бандой Лос Качирос, самой могущественной бандой на северо-востоке страны, где большинство партий кокаина прибывает из Колумбии и Венесуэлы.

Фуэнтес, также экспатриант в США, имел лабораторию по производству наркотиков в Чоломе, промышленном городе между Сан-Педро-Сула и Пуэрто-Кортес, самом крупном в стране, где производится от 300 до 500 кг кокаина в месяц. Фуэнтес сообщил прокурорам США, что JOH был его партнером в этой компании и что он тоже пожертвовал на политические кампании бывшего президента и его партии.

JOH заслушивает обвинения против него после ареста

Еще один наркоторговец, который говорил о JOH, - Дэвис Леонел Ривера Марадиага, один из боссов Лос-Качирос, также преследуемый в Соединенных Штатах. Он заявил в марте 2021 года, что тоже отправил деньги Хуану Орландо Эрнандесу в 2012 году: 250 тысяч долларов на президентскую кампанию в следующем году. Ривера Марадиага заявила, что отдала деньги Хильде Эрнандес, сестре Хуана Орландо, и которая была главой ее президентской кампании.

Еще в 2018 году, когда его брат Тони предстал перед судом в Нью-Йорке, JOH знал, что американские прокуроры выделили его, президента, в качестве соучастника заговора в компании по торговле наркотиками, и обвинили их обоих в содействии условиям создания наркогосударства в Гондурасе. Еще раньше, когда Лос Качирос и Лос-Валье начали давать показания, JOH знал, что дело дошло до него.

Ответ Хуана Орландо всегда заключался в том, чтобы апеллировать к его дружбе с Вашингтоном и призывать все времена, когда высокопоставленные официальные лица США, от дипломатических посланников в Тегусигальпе до командования Южным командованием во Флориде, возвышали его до «стратегического партнера» в борьбе с наркоторговлей. Когда круг сузился и администрация Джо Байдена включила его в список коррумпированных и недемократических актеров, в феврале 2022 года казалось, что судьба неизбежна.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: