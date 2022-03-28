На глазах у 33 диссидентов FARC нападение было приписано CAI на юге Боготы

Утром этого понедельника, 28 марта, 33-й фронт диссидентов исчезнувших ФАРК взял на себя ответственность за нападение на CAI Арборисадора-Альта, расположенного в городе Сьюдад-Боливар в Боготе. События произошли в ночь на субботу 26 того же месяца и привели к смерти двух несовершеннолетних и повлияли на здоровье других граждан, находившихся поблизости. До сих пор был проанализирован реестр камер видеонаблюдения в этом секторе, который фиксировал точный момент аварии, так что виновный был идентифицирован. Следственная группа заявила, что предполагаемый преступник оставил чемодан со взрывчаткой, которая позже взорвалась.

Местные СМИ заверили, что человек, которого назвали заложившим бомбу, признан Анфо. По данным столичной полиции Боготы, Анфо заложил бомбу, состоящую из нитрата аммония и топлива. Патрульный Жоан Камило Фонсека, которого пришлось госпитализировать из-за полученных травм, говорят следователи, увидел бы момент, когда чемодан был брошен. С этим псевдонимом на радаре министр обороны Диего Молано, президент Иван Дуке и мэр Боготы Клаудия Лопес объявили, что вознаграждение в размере 300 миллионов долларов предлагается любому, кто предоставил информацию, необходимую для прояснения произошедшей информации, которая позволит интеллектуальному и материальных исполнителей нападения, которые будут установлены.

В видеоролике, размещенном в социальных сетях, командующий этим фронтом, известный под псевдонимом «Арли», объяснил, что нападение было следствием празднования годовщины смерти Мануэля Маруланды Велеса, известного под псевдонимом Тирофихо. Партизан погиб 26 марта 2008 года.

«Все подразделения, развернутые на всей территории Магдалены Медио, были ориентированы на проведение военных, пропагандистских и культурных мероприятий. Торговые палатки были построены на дороге, ведущей из Y-де-Астильерос в город Оканья, на высоте места, известного как Ла-Курва. По дороге, ведущей из Тибу в Эль-Тарру, в Версальском секторе. По дороге, ведущей из района Ла-Габарра в город Кукута. (...) Активация взрывного заряда в Сьюдад-Боливаре, Богота, против полицейского CAI», - упоминает он в этом ролике, подтверждающем участие этой вооруженной группы в прискорбных событиях, в результате которых 35 человек получили ранения.

По словам диссидента, он не намеревался сделать так, чтобы нападение напрямую повлияло на гражданское население.

Диссидент в заключительной части коммюнике, в которой его голос не фигурирует и слышен на заднем плане, говорит, что если какая-либо из этих действий затронула гражданское население, то это не было его намерением. «Это жестокое и безумное нападение на жителей населенного пункта. У нас 35 раненых, один несовершеннолетний скончался и еще один в критическом состоянии. Ведется работа по поиску виновных (...) Они могут быть уверены, что контролирующие органы неустанно работают над восстановлением порядка в городе», - сказал Фелипе Хименес Анхель, министр правительства, в интервью радио «Каракол».

Даниэль Стивен Дуке стал первым фаталом событий. Ему было 12 лет, он учился в школе Эль-Параисо. Вторая несовершеннолетняя — Ивана Саломе Ранжел, пятилетняя девочка, которая после удара в итоге получила серьёзную травму мозговой массы. Из больницы в Мейсене он был объявлен мертвым мозгом. Девочка, наконец, умерла утром 28 марта этого года.

«Мы отвергаем любое насилие и преступные нападения на любого гражданина, но мы гораздо больше страдаем от печально известной смерти невинных детей. Союз солидарности с жертвами, союз, отвергающий насилие и справедливость. Мы должны добиться объединения, а не конъюнктурных манипуляций», — заявила Клаудия Лопес.





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