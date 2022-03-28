Идеально подходит для космонавтов: они создают генетически модифицированный салат, который помогает костям

Группа исследователей во главе с Кевином Йейтсом, биохимиком из Калифорнийского университета в Дэвисе, США, модифицировала растение, используя известный своей эффективностью вариант паратгормона (ПТГ), чтобы вмешаться в регуляцию обмена кальция и фосфора в тело.

Исследователи создали салат, способный вырабатывать гормон, стимулирующий образование костей. Его семена можно выращивать на Международной космической станции и в будущих путешествиях на Марс, где отсутствие гравитации снижает костную массу членов экипажа. Это поможет астронавтам уменьшить потерю костной массы, просто съев салат. По их словам, с 300 граммами салата в день космонавты могли получить необходимое количество, чтобы избежать проблем с костями.

«Прямо сейчас астронавты на Международной космической станции выполняют определенные упражнения, чтобы попытаться сохранить свою костную массу, — сказал Йейтс, — но обычно они не остаются там более шести месяцев». НАСА готовится отправить людей на Марс в 2030-х годах.

Однако пилотируемая миссия на Марс займет около 10 месяцев, а астронавты останутся около года, чтобы изучить планету, прежде чем отправиться обратно на Землю. Некоторые исследования указывают на среднюю потерю более 1% костного материала за каждый месяц, проведенный в космосе. Эта трехлетняя поездка может способствовать уязвимости путешественников к остеопении, а затем и к остеопорозу.

Этот вид салата также может помочь предотвратить остеопению и остеопороз в регионах Земли с ограниченными ресурсами и без доступа к традиционным лекарствам (Pexels)

В качестве альтернативы и с помощью НАСА Йейтс и его коллеги Сомен Нанди и Карен Макдональд, также из Калифорнийского университета в Дэвисе, придумали способ для членов экипажа самим производить это вещество: салат. «Астронавты могут нести трансгенные семена, которые очень маленькие, и выращивать их как обычный салат, — говорит Нанди, — поэтому они могут использовать растения для синтеза фармацевтических препаратов, таких как ПТГ, а затем есть их».

Команда также хочет проверить, как растет ГМ-салат на Международной космической станции и производит ли он такое же количество ПТГ, как и на Земле. Что касается его вкуса, хотя исследователи еще не тестировали его, потому что его безопасность не установлена, они ожидают, что он будет очень похож на обычный салат, как и большинство других трансгенных растений. Эксперименты, проведенные на Международной космической станции, подтвердили, что обычный салат можно выращивать в этих очень ограниченных условиях.

Есть еще несколько этапов, прежде чем он сможет добраться до космонавтов в пищу. Исследователям необходимо оптимизировать уровни экспрессии ПТГ, а затем проверить способность штамма безопасно предотвращать потерю костной массы в моделях на животных и клинических испытаниях на людях.

НАСА готовится отправить людей на Марс в 2030-х годах. Обеспечение поставок во время миссии может снизить затраты и избежать физического ущерба, особенно в более длительных экспедициях, таких как миссии на Марс (Pexels)

«Я буду очень удивлен, если к моменту отправки астронавтов на Марс растения не будут использоваться для производства фармацевтических препаратов и других полезных соединений», — сказал Йейтс.

Помимо преимуществ для будущих космических путешественников, исследователи заявили, что этот вид овощей также может помочь предотвратить остеопению и остеопороз в регионах Земли с ограниченными ресурсами и без доступа к традиционным лекарствам.

Для исследования было исследовано несколько видов модифицированного салата, и был сделан вывод, что на килограмм салата получается от 10 до 12 миллиграммов ПТГ. Это означает, что с 380 граммами салата в день космонавт может получить все паращитовидные железы, необходимые для предотвращения проблем с костями.

Отвечая на вопрос о преимуществах трансгенного салата, Дэвид Рид, почетный доктор и профессор ревматологии Абердинского университета, Великобритания, подчеркнул, что это открытие «может быть полезно с точки зрения лечения остеопороза»

Салат-латук имеет много преимуществ для организма, таких как клетчатка и вода. Можно употреблять большое количество салата, который всегда будет обеспечивать высокую питательную ценность (Pexels)

«Разработка продуктов для лечения распространенных заболеваний среди населения ведется в течение длительного времени, одним из примеров является то, что в Чили мука обогащена фолиевой кислотой, чтобы предотвратить заболевания плода во время беременности», - сказал Рафаэль Кирога, инженер-технолог из Sodexo. Чили. Специалист также подчеркнул, что генетически модифицированные продукты могут внести важный вклад в лечение заболеваний, с которыми сталкивается современное общество, «на ежедневной и менее инвазивной основе, таких как медикаментозное лечение»

С другой стороны, Элиана Рейес, врач, диетолог и директор Школы питания Андского университета, указала, что «мы не должны плохо смотреть на продукты, которые были генетически обработаны, поскольку это большой прогресс в том, что салат можно выращивать в космосе . Это показывает, что генетически модифицированные или трансгенные продукты не обязательно вредны, потому что они используются для улучшения здоровья человека».

исследователи заявили, что этот вид овощей также может помочь предотвратить остеопению и остеопороз в регионах Земли с ограниченными ресурсами и без доступа к традиционным лекарствам (Pexels)

Салат-латук имеет много преимуществ для организма, таких как клетчатка и вода. Можно употреблять большое количество салата, и он всегда будет иметь высокую питательную ценность.

Йейтс и его команда представили свои первые выводы в Американском химическом обществе в Сан-Диего. И хотя окончательные результаты эксперимента еще находятся на ранней стадии, исследователи выразили мнение, что это может быть хорошей новостью не только для космонавтов, но и для всех людей.

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