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Россия

Идеально подходит для космонавтов: они создают генетически модифицированный салат, который помогает костям

У этого классического салата есть только преимущества. Согласно одному исследованию, это будет необходимо для полетов на большие расстояния в аэрокосмической отрасли, так как это предотвратит потерю костной массы в космосе

Newsroom Infobae

28 март 2022

Группа исследователей во главе с Кевином Йейтсом, биохимиком из Калифорнийского университета в Дэвисе, США, модифицировала растение, используя известный своей эффективностью вариант паратгормона (ПТГ), чтобы вмешаться в регуляцию обмена кальция и фосфора в тело.

Исследователи создали салат, способный вырабатывать гормон, стимулирующий образование костей. Его семена можно выращивать на Международной космической станции и в будущих путешествиях на Марс, где отсутствие гравитации снижает костную массу членов экипажа. Это поможет астронавтам уменьшить потерю костной массы, просто съев салат. По их словам, с 300 граммами салата в день космонавты могли получить необходимое количество, чтобы избежать проблем с костями.

«Прямо сейчас астронавты на Международной космической станции выполняют определенные упражнения, чтобы попытаться сохранить свою костную массу, — сказал Йейтс, — но обычно они не остаются там более шести месяцев». НАСА готовится отправить людей на Марс в 2030-х годах.

Однако пилотируемая миссия на Марс займет около 10 месяцев, а астронавты останутся около года, чтобы изучить планету, прежде чем отправиться обратно на Землю. Некоторые исследования указывают на среднюю потерю более 1% костного материала за каждый месяц, проведенный в космосе. Эта трехлетняя поездка может способствовать уязвимости путешественников к остеопении, а затем и к остеопорозу.

космический салат
Этот вид салата также может помочь предотвратить остеопению и остеопороз в регионах Земли с ограниченными ресурсами и без доступа к традиционным лекарствам (Pexels)

В качестве альтернативы и с помощью НАСА Йейтс и его коллеги Сомен Нанди и Карен Макдональд, также из Калифорнийского университета в Дэвисе, придумали способ для членов экипажа самим производить это вещество: салат. «Астронавты могут нести трансгенные семена, которые очень маленькие, и выращивать их как обычный салат, — говорит Нанди, — поэтому они могут использовать растения для синтеза фармацевтических препаратов, таких как ПТГ, а затем есть их».

Команда также хочет проверить, как растет ГМ-салат на Международной космической станции и производит ли он такое же количество ПТГ, как и на Земле. Что касается его вкуса, хотя исследователи еще не тестировали его, потому что его безопасность не установлена, они ожидают, что он будет очень похож на обычный салат, как и большинство других трансгенных растений. Эксперименты, проведенные на Международной космической станции, подтвердили, что обычный салат можно выращивать в этих очень ограниченных условиях.

Есть еще несколько этапов, прежде чем он сможет добраться до космонавтов в пищу. Исследователям необходимо оптимизировать уровни экспрессии ПТГ, а затем проверить способность штамма безопасно предотвращать потерю костной массы в моделях на животных и клинических испытаниях на людях.

космический салат
НАСА готовится отправить людей на Марс в 2030-х годах. Обеспечение поставок во время миссии может снизить затраты и избежать физического ущерба, особенно в более длительных экспедициях, таких как миссии на Марс (Pexels)

«Я буду очень удивлен, если к моменту отправки астронавтов на Марс растения не будут использоваться для производства фармацевтических препаратов и других полезных соединений», — сказал Йейтс.

Помимо преимуществ для будущих космических путешественников, исследователи заявили, что этот вид овощей также может помочь предотвратить остеопению и остеопороз в регионах Земли с ограниченными ресурсами и без доступа к традиционным лекарствам.

Для исследования было исследовано несколько видов модифицированного салата, и был сделан вывод, что на килограмм салата получается от 10 до 12 миллиграммов ПТГ. Это означает, что с 380 граммами салата в день космонавт может получить все паращитовидные железы, необходимые для предотвращения проблем с костями.

Отвечая на вопрос о преимуществах трансгенного салата, Дэвид Рид, почетный доктор и профессор ревматологии Абердинского университета, Великобритания, подчеркнул, что это открытие «может быть полезно с точки зрения лечения остеопороза»

космический салат
Салат-латук имеет много преимуществ для организма, таких как клетчатка и вода. Можно употреблять большое количество салата, который всегда будет обеспечивать высокую питательную ценность (Pexels)

«Разработка продуктов для лечения распространенных заболеваний среди населения ведется в течение длительного времени, одним из примеров является то, что в Чили мука обогащена фолиевой кислотой, чтобы предотвратить заболевания плода во время беременности», - сказал Рафаэль Кирога, инженер-технолог из Sodexo. Чили. Специалист также подчеркнул, что генетически модифицированные продукты могут внести важный вклад в лечение заболеваний, с которыми сталкивается современное общество, «на ежедневной и менее инвазивной основе, таких как медикаментозное лечение»

С другой стороны, Элиана Рейес, врач, диетолог и директор Школы питания Андского университета, указала, что «мы не должны плохо смотреть на продукты, которые были генетически обработаны, поскольку это большой прогресс в том, что салат можно выращивать в космосе. Это показывает, что генетически модифицированные или трансгенные продукты не обязательно вредны, потому что они используются для улучшения здоровья человека».

космический салат
исследователи заявили, что этот вид овощей также может помочь предотвратить остеопению и остеопороз в регионах Земли с ограниченными ресурсами и без доступа к традиционным лекарствам (Pexels)

Салат-латук имеет много преимуществ для организма, таких как клетчатка и вода. Можно употреблять большое количество салата, и он всегда будет иметь высокую питательную ценность.

Йейтс и его команда представили свои первые выводы в Американском химическом обществе в Сан-Диего. И хотя окончательные результаты эксперимента еще находятся на ранней стадии, исследователи выразили мнение, что это может быть хорошей новостью не только для космонавтов, но и для всех людей.

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