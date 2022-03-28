ICC: 82,7% перуанцев считают, что если Педро Кастильо будет освобожден, они все должны уйти

Если бы президент Республики Педро Кастильо Терронес освобожденный в понедельник, 28 марта, в Конгрессе, 82,7% опрошенных ИПЦ считают, что все должны уйти, включая парламент, и что выборы должны быть немедленно назначены генералами.

Столкнувшись с вопросом: «Если будут назначены новые президентские выборы, с каким из этих двух вариантов вы больше всего согласны?» результаты были следующими:

- Чтобы был избран только новый президент Перу, заменивший президента Педро Кастильо, и чтобы нынешний Конгресс Республики продолжал: 12,7%.

- Выборы нового президента страны и нового Конгресса Республики: 82,7%.

- Вы не знаете/не думаете: 0,6%.

Опрос, проведенный программой Panorama, также показывает, что 53,6% согласны с вакансией Castillo Terrones, а 42,1% не согласны. 4,3% не знают и не думают.

Омар Кастро, генеральный директор CPI, пояснил, что в южных и центральных высокогорьях страны опрошенные люди выступают против вакансии до 62,3%, в то время как побережье и северные высокогорья Перу имеют самые высокие показатели в пользу вакансии, которые достигают 55,5%

КОНГРЕСС С БОЛЬШИМ НЕОДОБРЕНИЕМ

Что касается отставки главы государства, то это свидетельствует о росте по сравнению с декабрем. 68,4% не одобряют руководство Педро Кастильо, в то время как 23,1% одобряют его. 8,5% не знают и не думают.

Но вопрос Конгресса Республики гораздо больше. Неодобрение достигает 76,7%, в то время как 16,1% согласны с этим. 7,2 процента не знают и не думают.

«Население устало и хочет, чтобы в случае новых выборов президент и Конгресс Республики сменились», — заявил Омар Кастро.

Опрос CPI проводился с 21 по 25 марта 2022 года с участием 500 опрошенных. Погрешность составляет ± 4,4 балла.

ОПРОС IEP

В воскресенье газета La República также опубликовала опрос IEP, цифры которого не сильно отличаются от показателей МУС. 8 из 10 человек (80%) считают, что наиболее удобным для страны является призыв к новым всеобщим выборам (президента и Конгресса), если бы Педро Кастильо был избран освобожден. В этом сценарии только 9% считают, что вице-президент Дина Болуарте должна занять пост президента, и едва 5% считают, что конгрессменов следует оставить.

С другой стороны, выяснилось, что люди не очень заинтересованы в том, чтобы следить за происходящим в национальной политике. Лишь 45% респондентов заявили, что им известно послание президента Кастильо в Конгресс 15 марта.

Наконец, президент Педро Кастильо достиг своего максимального неодобрения в этом месяце: 68% не поддерживают его администрацию.

Опрос IEP был проведен с 21 по 24 марта 2022 года с участием 1201 интервьюируемых, распределенных в 24 департаментах. Погрешность составляет ± 2,8 балла.

ВАКАНСИЯ В ДЕБА

Следует напомнить, что пленарное заседание Конгресса Республики соберется в этот понедельник с 15 часов вечера, чтобы обсудить и проголосовать по заявке на вакансию президента Республики, запрошенной Движением Распоряжения бизнеса 2148. Спикер парламента Мария дель Кармен Альва также созвала в 10 ч. 00 м. Совет пресс-секретарей для определения порядка обсуждения вакансий.

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