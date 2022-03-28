«Хотелось бы, чтобы на каналах была команда консультантов по культуре»: Мауро Кастильо после участия в церемонии вручения премии «Оскар»

До того, что произошло с Уиллом Смитом и Крисом Роком в середине гала-концерта Oscar Awards, центральной темой было «Энканто» и колумбийские интервенции в саундтрек, в частности, такие песни, как «Dos Oruguitas» (Себастьян Ятра) и «Нет разговоров о Бруно», где Каролина Гайтан и Мауро Кастильо открыл презентацию этого успеха.

Именно актер валлекаукано сослался на эту презентацию, который, помимо лести внутри и за пределами театра Долби в Лос-Анджелесе, получил серьезные вопросы о вмешательствах таких певцов, как Бекки Джи и Луис Фонси, которые не участвовали в кастинге фильма, вдохновленного Колумбия и которая, кстати, получила статуэтку в категории лучшего анимационного фильма.

В понедельник утром актер, известный своим исполнением «Уилсона Маньомы (Саоко)» в сериале «Эль Джо: легенда», сослался на W Radio на эмоциональную презентацию, которую он провел с Гайтаном, и впечатления, которые он оставил на тех, кто был свидетелем мини-концерта, показав, что он действительно представлял себе, что находится на сцене которую видели во многих частях мира, такие как Оскар.

«(...) Я мечтатель и знаю, что для достижения целей нужно подготовиться и подготовиться; на самом деле, именно поэтому я отделился от Niche Group, потому что мне нужно продолжать расти и делать вещи. Если бы я остался в Niche Group, я бы не написал для Оскара Д'Леона, не написал бы для маэстро Джо Арройо, не стал бы продюсировать Чарли Заа, и у меня бы не было такой песни, как «Viene y se va», которая побила рекорды», - сказал родившийся в Калифорнии артист.

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В середине беседы с вышеупомянутыми СМИ Кастильо упомянул о важности своего призыва Диснея присоединиться к актерскому составу «Энканто» и связал его с его актерской карьерой, которая идет рука об руку с его гранью певца, добавив, что «в моей карьере это невероятно» и что его вмешательство в фильм не стал исключением.

«Я чувствую, что каждый раз, когда я высказываю свой голос там, где мне была предоставлена возможность, так и было. На альбоме «Absolute Control», когда маэстро Хайро Варела дал мне такую возможность, я смог это сделать, и в фильме «El Joe, la leyenda», когда я играл Уилсона Маньому, они дали мне такую возможность», добавив, что в Колумбии различные художественные идеи получили преемственность. Однако он указал, что нет ясности в отношении уровня важности, которую должен иметь афроактер или певец, который хочет появиться в обеих отраслях.

«Хотелось бы, чтобы на каналах была команда консультантов по культуре, потому что я продолжаю видеть романы, которые они записывают, и нет никакого присутствия того, что появляется в TransMilenio, в Эль-Мио или на общественном транспорте Барранкильи», - предупредил Мауро Кастильо, который в середине интервью был удивлен познакомьтесь с Сереной Уильямс на церемонии вручения Оскара и многое другое, когда она рассказала ему о своей концепции страны.

«Он сказал мне -Уильямс- «Поздравляю», и я сказал: «Спасибо... да, я родом из Кали», а она мне сказала: «Как там агронаселение в Колумбии? И я ответил: «Да, конечно, нас пять миллионов» [смех]. Представьте, что иностранный фильм показывает, что все с разным оттенком кожи сидят за одним столом, разговаривают и делятся. Это другое», — с удивлением сказала певица.

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