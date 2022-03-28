Уго Санчес предложил возглавить Tri для Катара 2022: «Я бы поехал бесплатно»

Во время прямой программы ESPN Уго Санчес поднял руку, чтобы возглавить Мексику (Видео: ESPN)

Учитывая постоянную критику, которую Херардо Тата Мартино получает за свою работу в сборной Мексики, как болельщики, так и спортивные комментаторы начали дебаты о том, кто должен заменить аргентинского стратега на чемпионате мира в Катаре 2022 года.

И кто, не колеблясь, сказал, что с Tri он может добиться лучшего результата, так это Уго Санчес. Тренер и бывший мексиканский игрок заявил, что может взять бразды правления сборной и даже сделает это без зарядки.

Во время трансляции программы ESPN Fútbol Picante Санчес говорил о возможности, которая существует для него взять на себя руководство командой ацтеков, если они когда-нибудь уволят Тату Мартино. Когда Хосе Рамон Фернандес спросил его о том, кто станет идеальным кандидатом на замену Херардо, Файтельсон пошутил с Гуголем, чтобы предложить.

Так пентапичичи не скрывал своей иллюзии возвращения на скамейку трехцветных скамейки и утверждал, что если Федерация футбола Мексики (FMF) рассмотрит это и назовет его в будущем, она примет это без каких-либо проблем.

Вот что сказал Уго Санчес:





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