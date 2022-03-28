Правительство гарантирует безопасность Франсии Маркес

В минувшее воскресенье Франсия Маркес, кандидат в вице-президенты от Исторического пакта, осудила через свои социальные сети, что ей несколько раз угрожали убийством от самоописанной «Черных орлов», ультраправой военизированной группировки. Поэтому экологический активист попросил президента Ивана Дуке обеспечить ее безопасность и безопасность других общественных лидеров:

«Недостаточно клеветы, расистских демонстраций, но менее чем за месяц мне дважды угрожали смертью вместе с другими общественными лидерами. Господин президент Иван Дуке, я прошу вас гарантировать мою физическую неприкосновенность, неприкосновенность моей семьи и упомянутых здесь лидеров», — написала вице-президентская формула Густаво Петро вместе с фотографией писем, отправленных вооруженной группой.

Аналогичным образом Маркес заявил, что ранее у него уже были проблемы с его схемой безопасности. «Надеюсь, что Генеральная прокуратура сможет расследовать эти факты. Надеюсь, безнаказанность на этот раз не победит», - сказал он в другой трели.

Угрозы убийством в адрес Франсии Маркес. Скриншот

Через несколько часов после этих предупреждений директор подразделения национальной защиты (UNP) Альфонсо Кампо заверил через свой аккаунт в Twitter, что безопасность колумбийской политики гарантирована, как и безопасность всех кандидатов на выборах.

«Безопасность @FranciaMarquezM гарантирована. У него есть надежная схема защиты для всей страны от @UNPColombia. Она и все кандидаты в президенты и вице-президенты республики получают защиту от этого правительства, которое защищает демократию», - сказал директор в первой инстанции.

«Следуя инструкциям господина президента @IvanDuque, мы договорились с @MinInterior из #PlanAgora || и #PlanDemocracia о расширении всей институциональной сферы и всегда ставили ее на службу демократическим гарантиям. Так мы боремся с насильственными», - добавил он.

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В конце дня выборов в законодательные органы и межпартийных консультаций президент Дуке заявил, что в ходе первого и второго раундов президентских выборов, намеченных соответственно на май и июнь, правительство предоставит «все гарантии и все необходимые поддержка избирательной организации».

Кроме того, глава государства заявил, что программы безопасности и присутствие сил безопасности на различных избирательных участках будут продолжены. «План агоры и план демократии сохраняются. Все схемы обеспечения безопасности кандидатов в президенты будут усилены. Министерство внутренних дел будет поддерживать с ними постоянный контакт, чтобы у них были все гарантии для проведения своих кампаний», - сказал он.

По данным Министерства обороны, в последний день выборов во всех муниципалитетах страны было развернуто около 240 000 военнослужащих. Власти «позаботились о том, чтобы более 12 200 избирательных участков могли свободно и безопасно проводить голосование», заявил глава этого портфеля Диего Молано.

Власти, например, нацелены на сеть российских граждан, которые будут арендовать сберегательные счета у людей из низшего и среднего класса для внесения больших сумм денег в Колумбию. Расследование, опубликованное Noticias RCN, показало, что эти процедуры будут частью транснациональной операции по отмыванию денег и шпионажу, целью которой будет «финансирование групп, которые стремятся дестабилизировать общественный порядок и вмешаться в следующий день выборов».

Отдел финансовой информации и анализа (UIAF) отслеживает движение денежных средств с 2018 года, что свидетельствует о том, что на сегодняшний день отмыто более 146 миллионов долларов.

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