Бюджетные стимулы на IEP останутся на уровне 100% третью неделю подряд

CIUDAD DE MÉXICO, 08JUNIO2019.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recientemente eliminó el estímulo fiscal aplicado al precio de los combustibles, por lo que automovilistas pagarán la cuota completa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en la gasolina premium el cual es de $4.00 pesos a partir de hoy al 14 de junio. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

Третью неделю подряд акцизный налог на производство и услуги (IEPS) для топлива останется на уровне 100% до первого дня апреля, сообщило правительство Мексики через Министерство финансов, как способ сохранить стоимость бензина в условиях роста цен на международном рынке.

Конфликт между Россией и Украиной в основном повлиял на цены на сырье и энергопродукты, что может отразиться на высоких ценах на нефть и международных ценах.

Таким образом, сбор IEPS для обычного бензина, премиального бензина и дизельного топлива был отменен в качестве фискального стимула со стороны федерального правительства, чтобы не влиять на потребительскую экономику, и эта мера была принята с начала марта подряд.

Однако, согласно исследованию BBVA Research, если произойдет рост международных цен на бензин на 33,3%, негативное влияние на сбор IEPS бензина и дизельного топлива -72,8% ежеквартально.

Цены на топливо могут варьироваться в зависимости от справочной стоимости, налогов, транспортировки и хранения (Фото: Архив)

Между тем, цены на бензин в этот понедельник, 28 марта, в Мексике, согласно данным Комиссии по регулированию в энергетике, выглядят следующим образом:

Обычный бензин (магна): 21,35 песо за литр.

Бензин премиум-класса: 23,33 песо за литр.

Дизель: 22,83 песо за литр.

Однако следует помнить, что цены могут варьироваться в зависимости от справочной стоимости (которая основана на международных ценах на нефть и указывается в долларах во всем мире), налогов и логистики, такой как транспортировка и хранение.

Таким образом, мексиканские автомобилисты сэкономят около 5,49 песо за литр на обычном бензине; 4,63 песо за премиум и около 6,03 песо за литр дизельного топлива.

Аналогичным образом, Министерство финансов немного увеличило дополнительные фискальные стимулы с 26 марта по 1 апреля, так что на бензин magna будет выделена дополнительная сумма в размере 2,44 песо, а для премиального и дизельного топлива - 1,66 и 4,07 песо соответственно.

В этом смысле общие стимулы, предоставляемые федеральным правительством, следующие: для магны - 7,93 песо, для премии - 6,30 песо, а для дизельного топлива - 10,10 песо.

Общие стимулы, предоставляемые федеральным правительством, следующие: для магны - 7,93 песо, для премии - 6,30, а для дизельного топлива - 10,10 песо (Фото: Twitter @imcomx)

Согласно исследованию, проведенному Мексиканским институтом конкурентоспособности (IMCO), Министерство финансов может потерять более 200 миллиардов песо в оставшейся части года из-за убытков, потерянных от сбора IEPS.

Если мексиканская смесь сохранит линейное поведение до конца 2022 года со средним годовым показателем в 70 долларов за баррель, государственные финансы могут потерять около 119,3 миллиарда песо.

Однако на своей утренней конференции 28 марта президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор указал, что мексиканская нефтяная смесь составляет 110 долларов за баррель. По этому сценарию IMCO предупредила, что убытки составят 205,5 млрд песо.

Наконец, IMCO отметила, что «в результате давления цен на нефть на текущем этапе государственные финансы в Мексике будут затронуты двумя способами». С одной стороны, доходы от IEPS будут сокращены для стабилизации цен на бензин, а с другой стороны, доходы от нефти, получаемые от мексиканской экспортной смеси (MME), увеличатся.

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