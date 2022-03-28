Федерико Гутьеррес и его вице-президентская формула Родриго Лара Санчес зарегистрировали свою кандидатуру

Сегодня утром, 28 марта, кандидат в президенты от сборной Колумбии Федерико Гутьеррес и его вице-президентская формула Родриго Лара Санчес сделали регистрацию своей кандидатуры. Кандидаты отправились в Национальный реестр актов гражданского состояния, где они завершили процесс, который позволит им участвовать в первом туре 29 мая.

Об этом Гутьеррес сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter: «В компании моего друга, доктора Родриго Лара, мы официально зарегистрировали нашу кандидатуру на пост президента и вице-президента. Мы объединимся, чтобы страна менялась и двигалась вперед. #FicoPresidente», объединивший кандидата в сборную Колумбии.

В другом триединстве бывший мэр Медельина дал послание своим последователям с просьбой о союзе, чтобы победить и заверить, что страна не может прыгнуть в пустоту, а должна идти безопасно: «Сегодня Колумбия поставлена на карту свое будущее: либо мы объединимся, чтобы страна менялась и двигалась вперед, либо мы рискуем, что страна прыгнет в пустоту без парашютов. Эти выборы определяют наш курс как нации. #FicoPresidente».

С другой стороны, он ретвитнул послания кандидата и сказал: «Мы будем работать на Колумбию, в которой строится мир между всеми. #Lamentamos смерть двух несовершеннолетних в этих обстоятельствах насилия. Мы выражаем солидарность с жертвами этих событий».

Давайте вспомним, что дуэт сборной Колумбии был объявлен до этой субботы, 26 марта, и удивил многие политические круги страны. В событии со станции Сан-Хавьер Медельинского метрополитена, города, мэром которого он был в период с 2016 по 2019 год, кандидат в президенты Федерико Гутьеррес положил конец тайне в эту субботу о названии своей вице-президентской формулы.

Это Родриго Лара Санчес, старший сын Родриго Лары Бонильи, который на момент убийства был министром юстиции президента Белисарио Бетанкура. Лара Санчес - хирург со специализацией в области общей хирургии и была мэром Нейвы в тот же период, когда Фицо был мэром столицы Антиокии.

«В Нейве люди хотят его, потому что он великий человек и потому, что он был великим мэром. Страна собирается встретиться с Родриго и влюбиться в него из-за его сущности», - заявил Федерико Гутьеррес.

Набег Лары Санчес в политическую жизнь произошел довольно недавно, потому что она посвятила большую часть своей жизни медицинским услугам в больницах Боготы и Нейвы. В 2010 году попытался попасть в Сенат через список Citizen Commitment, то же движение Серхио Фахардо. Она получила девятое по величине количество голосов, но значительная группа граждан не превысила порог для получения мест.

Назначение вице-президентской формулой Родриго Лары Санчеса может стать кивком избирателям центра, учитывая близость, которую он проявил в течение этого десятилетия к Серхио Фахардо и Антанасу Мокусу, к президентской кампании которых он присоединился в 2010 году.





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