Эудженио Дербез рассказал, как он испытал пощечину Уилла Смита Крису Року

Эухенио Дербес, мексиканский актер, который был одним из соотечественников, отметивших в полной мере во время последней премии «Оскар», поскольку фильм CODA, в котором он участвовал, получил самую желанную статуэтку за «Лучший фильм», поделился тем, как он испытал шок во время прямой трансляции Гала-концерт «Оскар» 2022 года между Уиллом Смитом и Криш Роком.

На встрече с камерами Хоя, после успешной ночи, в которой прожил весь актерский состав CODA, известный мексиканский исполнитель рассказал о напряженности, возникшей между актерами, режиссерами и продюсерами в результате пощечины, которую актер Уилл Смит дал Крису Року во время церемония, которая состоялась в театре Dolby Theater в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.

«Он был очень сильным, мы были внутри, и когда это произошло, мы все смеялись, потому что думали, что это шутка, но настал момент, когда мы начали видеть грубость, это не шутка, это серьезно, а затем наступила потрясающая тишина и было много напряжения», - сказал известный мексиканец актер.

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