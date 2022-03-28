Илон Маск хочет создать собственную социальную сеть, чтобы иметь дело с Twitter

Илон Маск опубликовал серию твитов с предложением создать новую социальную сеть, которая могла бы конкурировать с такими гигантами, как Facebook, твиттер или инстаграм. По его словам, платформа, на которой действительно может существовать право на свободу выражения мнений.

«Поскольку Twitter является де-факто общественным форумом, а несоблюдение принципов свободы выражения мнений в корне подрывает демократию, что делать?» , написал в Твиттере основатель Tesla. «Нужна ли новая платформа?» , продолжил во втором твите.

Чтобы ответить одному человеку, Илон Маск зашел так далеко, что сказал, что представил себе создание новой социальной сети, уважающей свободу выражения мнений.

Если этот дискурс, критикующий свободу слова, звучит знакомо, это потому, что Дональд Трамп, бывший президент Соединенных Штатов , также выступил с подобной критикой. И, как и Илон Маск, он создал сменную социальную сеть под названием «Правда», обещающую подвергать цензуре без пользователей.

Илон Маск. (фото: твиттер)

Почему Илон Маск чрезмерно ставит под сомнение свободу выражения мнений в Twitter и планирует создать новую социальную сеть? За несколько дней до этих твитов генеральный директор SpaceX провел опрос, в котором спросил, считают ли они, что Twitter уважает свободу выражения мнений. Расследование, которое публично выиграло вариант «Нет», получив 70% голосов.

Джек Дорси, соучредитель и, еще несколько месяцев назад генеральный директор Twitter, ответил Илону Маску, заявив, что рекомендации Twitter должны быть четко выбранный пользователями. Это идея, которую магнат публично высказывал в прошлом.

Опрос Илона Маска 28/03/2022. (фото: твиттер)

Это не единственное противоречие, в котором участвовал Илон Маск за последние недели. Из списка видно, что большой ажиотаж был вызван, когда выяснилось, что он попросил суррогатную мать и что у него есть вторая дочь от певца Граймса.

В то же время он бросил вызов Владимиру Путину, нынешнему президенту России, на войну, в которой свобода Украины окажется под угрозой.

А, в случае недостатка, Граймс также сделал несколько противоречивых заявлений о магнате, заверив, что он иногда живет за чертой бедности.

Илон Маск. (Фото: Патрик Плел/Пул через Reuters)

Правда, социальная сеть Дональда Трампа, которая также против Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп запустил в App Store собственную социальную сеть Truth Social со ссылкой на сообщения руководителя, связанные с проектом, опубликованные в ходе пробной сессии приложения.

«Мы готовимся к запуску в Apple Store в понедельник, 21 февраля», - сказал он в одном из ответов на вопросы гостевых пользователей.

Настоящая социальная сеть. (фото: REUTERS/Дадо Рувич)

Судя по изображениям в App Store, Truth Social очень похожа на Twitter , любимую социальную сеть Трампа до того, как она была навсегда запрещена после беспорядков в Капитолии. Фактически, бывший президент раньше передавал важные новости и сообщения по этому каналу.

«Чем отличается Социальная правда? Мы являемся платформой социальных сетей, свободной от политической дискриминации», можно увидеть в описании, доступном в Apple App Store.

Социальная правда в магазине приложений. (фото: ENTER.CO)

Единственное требование к приложению заключается в том, что опубликованный контент должен быть «полностью соответствует действительности». Для участия в чатах вам необходимо зарегистрироваться и создать профиль, после чего вы сможете следить за личными связями через подписчиков, постов и лайков.

Да, в основном, как упоминалось ранее, она работает как социальная сеть, основанная Джеком Дорси.

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