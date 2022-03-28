Иган Бернал: шаг за шагом о том, как возрождалось «Молодое чудо» Зипакиры

24 января (утро): Иган Бернал, призванный сражаться с желтой майкой следующего Тур де Франс со словенцами Примозом Рогличем и Тадеем Погачаром, врезался в муниципальный автобус во время тренировки в Гачанчипе.

Практикуя испытание на время в сопровождении некоторых гонщиков из своей команды (Ричард Карапас, Даниэль Мартинес, Брэндон Ривера, Андрей Амадор, Омар Фрайле и Карлос Родригес), Иган не посмотрел вверх, чтобы увидеть машину, припаркованную на обочине, очевидно, оставив часть пассажиров. Дорожные власти исключили вину водителя.

Первые снимки аварии Игана Бернала в Гачансипе, Кундинамарка. Фото: твиттер @mundociclistico

Первоначальный диагноз: вся страна молится за Игана после первого медицинского заключения. Он получил травму шейки матки и грудной клетки, тупую травму грудной клетки, травму опорно-двигательного аппарата и травму нижних конечностей, сообщает вторая медицинская часть Clínica Universidad de La Sabana.

24 января (ночь) Сообщалось, что юному чуду Сипакиры пришлось сделать две операции, обе в один и тот же день, одну на бедренной кости и одну на коленной чашечке правой ноги. У него также была грудная трубка для дренирования одного из легких, перфорированная во время падения. Среди гонщиков, которые отправили ему сообщение поддержки, Наиро Кинтана, Ригоберто Уран и Супермен Лопес.

Представляя предложение о своем мероприятии в Антьокии, Наиро Кинтана вспомнил Игана Берналя/GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

28 января: Медицинский центр подтверждает две другие новые операции для педалиста, на второй пястной кости правой руки и одну на челюстно-лицевом уровне, чтобы стабилизировать переломы, которые он представил во рту». В тот же день Иган появился в социальных сетях с сообщением:

«После того, как у меня был 95% шанс стать параплегией и почти потерять жизнь, занимаясь тем, что мне нравится больше всего. Сегодня я хочу поблагодарить Бога, Clínica Universidad de La Sabana, всех его специалистов за невозможное, мою семью, Мафе Мотас, друзей и всех вас за ваши пожелания. Я все еще в отделении интенсивной терапии, но, доверяя Богу, все получится».

Ineos Grenadiers поделились процессом восстановления велосипедиста Игана Бернала в клинике Сабана/ (Twitter: @INEOSGrenadiers)

2 февраля: La Sabana подтвердила, что новое хирургическое вмешательство на позвоночнике Игана. «Пациент уже на выздоровлении. Цели биомеханической стабильности шейного отдела позвоночника были достигнуты с отличными клиническими результатами, без осложнений во время операции», - сообщил он после завершения медицинского процесса.

Колумбийский велосипедист опубликовал новую фотографию из клиники и после перенесенной операции на позвоночнике. Фото: @eganbernal

Выписанный (6 февраля) победитель Тур де Франс 2019 и Джиро д'Италия 2020 был уволен. «Жизнь изменила меня за секунду. В какой-то момент я готовился на хронобайке, а в следующую секунду боролся за свою жизнь. Это как родиться заново», - сказал он.

Колумбийский велосипедист Иган Бернал позирует для фотографии с медицинской бригадой Клинического университета де-ла-Сабана, после выписки после нескольких операций, которым он подвергся несчастному случаю во время тренировок на колумбийских дорогах, в Чиа, Колумбия, 6 февраля 2022 года. Предоставлено клиникой Университета Ла-Сабана

10 февраля: Через четыре дня после выхода из больницы и через 18 дней после аварии, вызвавшей страх по всей Колумбии, Иган Бернал поделился в своих социальных сетях видео, где его видели ходящим. В его публикации было эмоциональное послание его массажисту Кристиану Алонсо: «Тот, кто поднимает мне настроение в трудные дни и часто ругает меня, когда мне это нужно, сопровождал меня на пике моей карьеры и сейчас в самый трудный момент».

19 марта: После нескольких недель, в течение которых он показал, как он прогрессирует в процессе реабилитации, осудил водителей на дорогах и даже высказал свое мнение о национальной политике, Иган сделал еще один шаг: за рулем автомобиля, в компании своего партнера, Мафе Мотаса, и своего брата, Рональда Берналя .

Иган Бернал, за рулем автомобиля, вместе с Мафе Мотас

27 марта: то, что все ожидали, произошло, увидеть, как Иган Бернал едет на велосипеде по дороге, те, которые подарили ему славу.

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