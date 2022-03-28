Донорские органы с COVID-19 не передают болезнь реципиенту, говорится в исследовании

Пандемия поставила науку на множество перекрестков, один из которых связан с донорством органов, безопасность которых ставилась под сомнение, когда потенциальный донор является носителем COVID-19.

Таким образом, и без того постоянная нехватка органов усугубилась кризисом здравоохранения, вызванным вирусом SARS-CoV-2, особенно брюшным, и уровень выброса увеличился из-за рисков, которые предположительно может нести донор, инфицированный коронавирусом. Пожертвование доноров, инфицированных вирусом, может помочь смягчить последствия нехватки органов, вызванных пандемией, и восстановить те, которые были выброшены до сих пор. Но очень мало известно об оптимальном отборе доноров и методах управления реципиентами.

Согласно новому исследованию, донорство органов от доноров, у которых был положительный результат теста на SARS-CoV-2, кажется безопасным и не вызовет COVID-19 у пациента, получающего донорский орган. Предварительные исследования были представлены на Европейском конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям этого года.

Кармен Вулф и Эмили Айхенбергер и их коллеги из медицинского факультета Университета Дьюка в Дареме (Северная Каролина, США) представили в этом предварительном исследовании свой институциональный протокол и первые результаты трансплантации органов брюшной полости донорами с коронавирусом от Сентябрь 2021 года.

Хотя не все органы доноров, инфицированных COVID-19, имеют право на трансплантацию, доноры оценивались с учетом типа органа, продолжительности и тяжести коронавирусной болезни, от которой они страдали , если были какие-либо признаки гиперкоагулируемого заболевания (что означает анализ потенциального повышения коагуляции в донорском органе или сосудах), а также тщательный общий осмотр во время получения органа. При оценке риска также учитывалась срочность трансплантации для реципиента.

Например, если вирус был обнаружен у основания легких, легкие считались непригодными для трансплантации, но другие органы все равно можно было безопасно трансплантировать, если донор не умер от тяжелой гиперивоспалительной COVID-19 или не проявил признаков чрезмерной свертываемости крови.

Команда подробно рассказала о первых 6 трансплантациях органов брюшной полости, выполненных по протоколу (2 печени, 2 пересаженных почки/поджелудочной железы вместе) у 4 реципиентов, которые использовали органы, полученные от 4 доноров с положительным результатом теста на COVID-19 (Getty Images)

По мнению авторов исследования, даже после этого врачи должны продолжать рассматривать конечную причину смерти донора и взвешивать, может ли это отрицательно повлиять на качество органов и/или хирургический риск. Чтобы еще больше снизить риск трансплантации, реципиентам теперь рекомендуется пройти полную вакцинацию против COVID-19 до операции, хотя у реципиентов не всегда будет такая возможность. Все четыре реципиента органов в этом исследовании не были вакцинированы.

Хотя вакцинированный донор также желателен, поскольку это, вероятно, снижает риск серьезного воспаления органа, тот факт, что донор не вакцинирован или отрицателен, не помешает использованию органов хорошего качества от доноров, инфицированных COVID-19, по словам авторов.

Доктор Айхенбергер пояснил, что «невакцинация может увеличить риск тяжелого COVID-19 у пациентов с трансплантацией из-за иммунодепрессантов, которые они получают после трансплантации. Поэтому мы настоятельно рекомендуем нашим пациентам из списка ожидания пройти вакцинацию. Однако отсутствие вакцинации в настоящее время никого не исключает из списка ожидания на пересадку органов в нашем учреждении».

В этом исследовании команда подробно описала первые 6 трансплантаций органов брюшной полости, выполненных по протоколу (2 печени, 2 пересаженных почки/поджелудочной железы вместе) у 4 реципиентов, которые использовали органы, полученные от 4 доноров, у которых был получен положительный результат на COVID-19 в образцах носоглотки и/или легких.

Специалисты в своем протоколе оценили доноров с дополнительным обзором качества органов. Биопсии, выполненные в 4 года, были подвергнуты макроскопическому и/или микроскопическому обзору, чтобы подтвердить или исключить жизнеспособность органа . Все доноры дали положительный результат на SARS-CoV-2 во время неизлечимой болезни. Один из них умер от осложнений, вызванных серьезной инфекцией COVID-19, включая образование тромбов легких, а другой умер от полимикробного абсцесса мозга, который, вероятно, был вызван COVID-19 в анамнезе.

С другой стороны, оставшиеся двое заболели COVID-19 легкой или средней тяжести и умерли от других причин, одна от инсульта из-за кровоизлияния в мозг, а другая от передозировки наркотиков.

Все 6 органов брюшной полости имели стабильную функцию трансплантата, средняя продолжительность наблюдения за реципиентом составляла 46 дней, и неожиданного отторжения не было. Ни один реципиент не заразился инфекцией COVID-19 в результате трансплантации, и передача инфекции от медицинского персонала отсутствовала.

«Несмотря на ограниченный опыт, накопленный на сегодняшний день опыт поддерживает использование органов брюшной полости от доноров, инфицированных COVID-19», - сказал специалист

Сообщалось, что один из реципиентов сердца нуждался в новой пересадке сердца из-за несвязанных хирургических осложнений и коронарного тромба (обструкция артерии) трансплантированного сердца. Новая трансплантация сердца, которая была проведена в срочном порядке, прошла успешно, и для этой цели был снова использован донор с положительным результатом COVID-19, у которого не было симптомов и который умер от огнестрельного ранения.

Доктор Айхенбергер заявил, что «несмотря на ограниченный опыт, накопленный на сегодняшний день опыт подтверждает безопасность и эффективность использования органов брюшной полости от доноров, положительных на COVID-19, даже для людей, которые активно инфицированы или имеют заболевание легких, вызванное COVID-19».

Эксперт добавила, что, хотя ее исследование было предварительным и охватывает только этих первых шести пациентов, команда Дьюка уже выполнила 20 трансплантаций органов брюшной полости по протоколу, результаты которых послужат основой для будущих рефератов или исследовательских статей.

Однако он признал, что в центрах трансплантации по всему миру тесты с органами доноров, инфицированных коронавирусом, все еще начинаются, и необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить эти ранние исследования, результаты которых были многообещающими.

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