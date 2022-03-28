Вызывает ли вариант Omicron более короткий период заражения?

En esta imagen ilustrativa, tomada el 15 de enero de 2022, un tubo de ensayo con la etiqueta "COVID-19 Omicron variant test positivo". REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

С момента открытия варианта Omicron SARS-CoV-2 специалисты настаивают на том, что , по-видимому, он будет менее вредным, чем предыдущие, в зависимости от тяжести вызываемого им заболевания, госпитализаций и смертей.

Именно на этом аргументе органы здравоохранения большинства стран основывают снятие ограничений практически во всем мире, а также сокращение времени изоляции инфицированных людей.

Однако в свете того, что было заявлено экспертом в области вирусологии на специальном совещании по COVID-19 Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID 2022), все указывает на то, что доказательства, полученные до сих пор в исследованиях с использованием культивируемого вируса в качестве маркера инфекционности показывает, что период заражения вариантом Омикрон убедительно не короче, чем у других вариантов (примерно от двух дней до появления симптомов до семи дней позже).

«Решения, принимаемые странами по всему миру о сокращении периода изоляции для инфекций Omicron, частично основаны на данных, полученных в результате моделирования, но они также учитывают тот факт, что Омикрон вызывает менее серьезные заболевания и меньше госпитализаций и смертей. Это способ вернуться к чему-то похожему на нормальную жизнь и принять передачу этого менее опасного варианта OMICRON», - сказала вирусолог Марджолейн Ирвин-Кностер из Университетского медицинского центра Гронингена в Нидерландах.

Он добавил: «Из полученных до сих пор доказательств я не убежден, что человек может быть заразным в течение более короткого периода времени с Омикроном, чем с предыдущими вариантами».

Для инфекций, вызванных вариантом Омикрон, максимум семь дней изоляции должны быть безопасными почти во всех случаях заражения (Getty)

В последнее время и в связи с постоянным развитием эпидемиологической ситуации периоды изоляции варьировались от четырех дней (в Норвегии или Дании) до пяти дней (Нидерланды, Великобритания с тестами на антиген для подтверждения отрицательного COVID) до семи дней (Бельгия, Испания, люди, вакцинированные во Франции) и до десяти дней ( рекомендация Всемирной организации здравоохранения, Германия, люди, не вакцинированные во Франции, общая рекомендация Великобритании), опубликованный Infosalus.

Кроме того, законодательные требования к изоляции также изменились в некоторых юрисдикциях, например, в Соединенном Королевстве, больше нет юридического требования к самоизоляции с COVID-19 и теперь это только рекомендация.

Доктор Ирвин-Кностер признал, что существуют обстоятельства, при которых человек должен продлевать свою изоляцию сверх срока, рекомендованного его страной или международными рекомендациями, особенно если у него сохраняются симптомы дыхательных путей, такие как кашель и чихание (но не такие симптомы, как усталость или потеря обоняния).

Для людей с такими постоянными симптомами дыхательных путей изоляция обычно длится до 10-14 дней (при условии, что у них нет тяжелых симптомов и они иммунокомпетентны). В случае людей с тяжелым заболеванием активный вирус может оставаться дольше, поэтому в больничных условиях правила обычно более строгие.

С другой стороны, хотя есть некоторые признаки того, что вакцинация сокращает время элиминации инфекционного вируса, данные по этому вопросу противоречивы. В случае Омикрона положительный эффект вакцинации в снижении инфективности, скорее всего, будет меньше, скорее всего, потому, что ни одна из доступных вакцин, одобренных для экстренной помощи, не была разработана для борьбы с этим вариантом.

Единственное, что может свести ситуацию к нулю на данный момент, это появление нового варианта, особенно того, который вызывает более серьезное заболевание и/или который может предотвратить иммунитет, генерируемый вакцинами (Reuters)

В случае хозяев с ослабленным иммунитетом, особенно реципиентов трансплантатов и гематологических пациентов, элиминация инфекционного вируса может продолжаться в течение нескольких месяцев. Но это не произойдет со всеми этими пациентами, судя по тому, что было замечено до сих пор.

В медицинских учреждениях для изоляции пациентов с ослабленным иммунитетом используется более длительное время с момента появления симптомов (например, от 14 до 21 дня), а в некоторых медицинских центрах, таких как Университетский медицинский центр в Гронингене, где работает доктор Ирвин-Кностер, медицинские бригады используют значение Ct (вирусная нагрузка, рассчитанная на основе ПЦР-тесты) для оценки контагиозности людей с ослабленным иммунитетом.

По своему опыту Ирвин-Кностер утверждал, что для инфекций, вызванных вариантом Омикрона, максимум семь дней изоляции (с учетом вышеуказанных исключений) должны быть безопасными почти во всех случаях заражения . Однако он также считает, что пять дней представляют собой приемлемый баланс между инфекционностью вируса и тем, что большинство сообществ готовы принять за то, что грядет, после двух лет ограничений.

По мнению эксперта, единственное, что может свести ситуацию к нулю на данный момент, - это появление нового варианта, особенно того, который вызывает более серьезное заболевание и/или позволяет избежать иммунитета, генерируемого вакцинами. Это то, что специалисты называют «вариантом, разрушающим вакцину»: «Если будет обнаружен новый тяжелобольной вариант, я бы порекомендовал вернуться к более длительным периодам изоляции, по крайней мере, семь дней», - заключил Ирвин-Кностер.

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