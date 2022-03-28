Вызывает ли вариант Omicron более короткий период заражения?

С момента открытия варианта Omicron SARS-CoV-2 специалисты настаивают на том, что , по-видимому, он будет менее вредным, чем предыдущие, в зависимости от тяжести вызываемого им заболевания, госпитализаций и смертей.
Именно на этом аргументе органы здравоохранения большинства стран основывают снятие ограничений практически во всем мире, а также сокращение времени изоляции инфицированных людей.
Однако в свете того, что было заявлено экспертом в области вирусологии на специальном совещании по COVID-19 Европейского конгресса по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID 2022), все указывает на то, что доказательства, полученные до сих пор в исследованиях с использованием культивируемого вируса в качестве маркера инфекционности показывает, что период заражения вариантом Омикрон убедительно не короче, чем у других вариантов (примерно от двух дней до появления симптомов до семи дней позже).
«Решения, принимаемые странами по всему миру о сокращении периода изоляции для инфекций Omicron, частично основаны на данных, полученных в результате моделирования, но они также учитывают тот факт, что Омикрон вызывает менее серьезные заболевания и меньше госпитализаций и смертей. Это способ вернуться к чему-то похожему на нормальную жизнь и принять передачу этого менее опасного варианта OMICRON», - сказала вирусолог Марджолейн Ирвин-Кностер из Университетского медицинского центра Гронингена в Нидерландах.
Он добавил: «Из полученных до сих пор доказательств я не убежден, что человек может быть заразным в течение более короткого периода времени с Омикроном, чем с предыдущими вариантами».
В последнее время и в связи с постоянным развитием эпидемиологической ситуации периоды изоляции варьировались от четырех дней (в Норвегии или Дании) до пяти дней (Нидерланды, Великобритания с тестами на антиген для подтверждения отрицательного COVID) до семи дней (Бельгия, Испания, люди, вакцинированные во Франции) и до десяти дней ( рекомендация Всемирной организации здравоохранения, Германия, люди, не вакцинированные во Франции, общая рекомендация Великобритании), опубликованный Infosalus.
Кроме того, законодательные требования к изоляции также изменились в некоторых юрисдикциях, например, в Соединенном Королевстве, больше нет юридического требования к самоизоляции с COVID-19 и теперь это только рекомендация.
Доктор Ирвин-Кностер признал, что существуют обстоятельства, при которых человек должен продлевать свою изоляцию сверх срока, рекомендованного его страной или международными рекомендациями, особенно если у него сохраняются симптомы дыхательных путей, такие как кашель и чихание (но не такие симптомы, как усталость или потеря обоняния).
Для людей с такими постоянными симптомами дыхательных путей изоляция обычно длится до 10-14 дней (при условии, что у них нет тяжелых симптомов и они иммунокомпетентны). В случае людей с тяжелым заболеванием активный вирус может оставаться дольше, поэтому в больничных условиях правила обычно более строгие.
С другой стороны, хотя есть некоторые признаки того, что вакцинация сокращает время элиминации инфекционного вируса, данные по этому вопросу противоречивы. В случае Омикрона положительный эффект вакцинации в снижении инфективности, скорее всего, будет меньше, скорее всего, потому, что ни одна из доступных вакцин, одобренных для экстренной помощи, не была разработана для борьбы с этим вариантом.
В случае хозяев с ослабленным иммунитетом, особенно реципиентов трансплантатов и гематологических пациентов, элиминация инфекционного вируса может продолжаться в течение нескольких месяцев. Но это не произойдет со всеми этими пациентами, судя по тому, что было замечено до сих пор.
В медицинских учреждениях для изоляции пациентов с ослабленным иммунитетом используется более длительное время с момента появления симптомов (например, от 14 до 21 дня), а в некоторых медицинских центрах, таких как Университетский медицинский центр в Гронингене, где работает доктор Ирвин-Кностер, медицинские бригады используют значение Ct (вирусная нагрузка, рассчитанная на основе ПЦР-тесты) для оценки контагиозности людей с ослабленным иммунитетом.
По своему опыту Ирвин-Кностер утверждал, что для инфекций, вызванных вариантом Омикрона, максимум семь дней изоляции (с учетом вышеуказанных исключений) должны быть безопасными почти во всех случаях заражения. Однако он также считает, что пять дней представляют собой приемлемый баланс между инфекционностью вируса и тем, что большинство сообществ готовы принять за то, что грядет, после двух лет ограничений.
По мнению эксперта, единственное, что может свести ситуацию к нулю на данный момент, - это появление нового варианта, особенно того, который вызывает более серьезное заболевание и/или позволяет избежать иммунитета, генерируемого вакцинами. Это то, что специалисты называют «вариантом, разрушающим вакцину»: «Если будет обнаружен новый тяжелобольной вариант, я бы порекомендовал вернуться к более длительным периодам изоляции, по крайней мере, семь дней», - заключил Ирвин-Кностер.
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