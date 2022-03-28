COVID-19: за последние 24 часа в Перу зарегистрировано 303 новых случая заболевания и 12 смертей

Коронавирус продолжает атаковать. Перу продолжает увеличивать количество положительных результатов, и это видно после последнего отчета, выпущенного Министерством здравоохранения, в котором до 22:00 26 марта 2022 года было подтверждено появление 403 новых инфицированных COVID-19 в стране.
Указанная цифра соответствует только последней субботе, а количество смертей в тот же день составляет 12 человек.
Согласно заявлению, опубликованному Министерством здравоохранения и ситуационным отделом COVID-19, наблюдается увеличение количества тестов на выброс, а также увеличение числа положительных случаев в страна. Это информация, собранная с начала пандемии до 26 марта 2022 года.
- Выбрано 28 миллионов 566 991 человек
- Отрицательные результаты 25 миллионов 021 588
- Подтвержденные случаи 3 миллиона 545 403
В отношении случаев заболевания, подтвержденных в последнюю субботу, получена следующая информация:
- Опробованные люди 55 186
- Подтвержденные случаи 303
ГОСПИТАЛИЗИРОВАН И ВОС
Минза подтвердило, что Перу находится в третьей волне, и это связано с количеством инфекций в стране в последние недели. В случае госпитализированных пациентов было обнаружено, что в общей сложности 1377 госпитализированных пациентов из-за COVID-19.
Для пациентов с критическим состоянием здоровья этот показатель составляет 501. Они находятся в отделении интенсивной терапии (ОИТ) с искусственной вентиляцией легких.
Кроме того, в отчете, выпущенном официальным учреждением здравоохранения, подтверждается, что на сегодняшний день 3 миллиона 577 578 человек преодолели болезнь и были выписаны из медицинского учреждения или прошли период изоляции на дому.
Еще одна цифра, которую следует учитывать, - это количество людей, которые были выписаны в прошлую субботу, а это 34 человека.
СМЕРТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ COVID-19
Количество смертей в стране на сегодняшний день составляет в общей сложности 212 128 человек, и, несмотря на количество смертей, по оценкам, эта третья волна не приведет к массовой смерти и останется только в заражение; однако мы не должны терять бдительность и продолжать принимать меры по охране здоровья, чтобы избежать заражения.
Обновленная информация о вакцинации от COVID-19 в Перу
По данным Минздрава, по состоянию на 18:01 27 марта 2022 года было применено в общей сложности 66 833 194 дозы против COVID-19.
Тем не менее, 12′332'928 иммунизированы бустерной дозой, что приводит к увеличению бустерных доз у уязвимых групп населения на 69,73 процента.
Эти цифры показывают, что 43,2% вакцинированы ревакцинацией населения в целом.
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