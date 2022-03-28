Разногласия по поводу предложения советника и пастора Букараманги, который предлагает «палотерапию» в качестве метода защиты

Советник Букараманги и религиозный пастор Хайме Андрес Бельтран снялся в споре в социальных сетях из-за публикации, которая, возможно, разжигает так называемую «палотерапию».

Бельтрана можно увидеть в публикации, комментируя видео, где они избивают того, что предположительно было бы вором, в то время как это происходит, Белтран комментирует: «Это очень сильные образы, но в конце концов это отражение людей из Буманге, которым надоело видеть, как они их крадут, как они принимают вещи от них и как они нападают на них, и никто ничего не делает. Я не согласен с насилием или агрессией, но я согласен с тем, что как граждане мы защищаемся».

Видео сопровождалось текстом, в котором советник говорит, что насилие - это неправильно, но оставляет сомнение в том, что это способ следить за правосудием в его собственных руках: «Это правда, мы не должны пропагандировать насилие или агрессию. Но для общества, уставшего от преступлений, делающих то, что ему хочется, не стоит отказываться от ножевых ранений или выстрелов. Поддерживаете ли вы «палотерапию» самозащиты?» , тринировал Хайме Бельтрана в своем официальном аккаунте в Twitter.

Еще один триедин, вызвавший несколько комментариев, был тот, в котором он заявил, что он религиозный деятель, который верит в жизнь, а не в насилие, но упоминает два преступления, совершенные ворами, отметив, что на самом деле это настоящая полемика: «Да, я христианский пастор, я защищаю жизнь и сострадание каждый день. То же самое, чего не было у убийц Николя Валентины и Эдгара Манзано, когда они закончили свою жизнь, украв их в этом году в Боготе. Противоречие не является палотерапией, но мы незащищены», — сказал Бельтран.

Со своей стороны, власти Букараманги отвергли такие заявления, заверив, что такого рода насильственная реакция может иметь правовые последствия, а также указали, что граждане должны сообщать, а не сталкиваться с такими преступлениями, как кража: «Такими действиями они могут быть привлечены к ответственности за преступления покушение на убийство, а также нанесение телесных повреждений, нет необходимости платить более жестоко», - заявили в мэрии Букараманги.

Нельзя недооценивать действия, совершенные, когда граждане требуют самосправедливости, случай, недавно произошедший в муниципалитете Соача, где ему отрезали пальцы и жестоко избили.

Община муниципалитета Соача (Кундинамарка) потрясена делом о самоотверженном правосудии, поскольку они напали на предполагаемого вора до такой степени, что отрезали ему несколько пальцев и избивали его до тех пор, пока он не потерял глаз. Инцидент произошел в секторе Сьюдад-Верде, где несколько жителей этого сектора преследовали предполагаемого вора, который бежал, но был ранен. Поймав его, группа людей жестоко избила его.

Предполагаемому преступнику отрезали несколько пальцев рук, и в результате нападения он потерял один глаз. Когда власти прибыли на место, мужчина уже лежал на земле, получил серьезные ранения. Жители этого района сообщили, что отсутствие общественного освещения и медленная реакция полиции порождают отсутствие безопасности.

Со своей стороны, полиция отвергла произошедшее и попросила граждан не брать правосудие в свои руки, потому что такие действия имеют последствия, потому что они могут быть привлечены к ответственности, за телесные повреждения или даже за покушение на убийство или убийство.

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